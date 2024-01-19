مايكل جاكسون.. سيرة حياة في فيلم يعرض ربيع 2025

من المقرر أن يطلق في 18 أبريل عام 2025 في شاشات العرض الفيلم السينمائي الذي يتناول حياة المغني الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، حسبما أفادت مجلة ((فيريتي)). وأوضحت المجلة فإن تصوير الفيلم السينمائي ((مايكل)) سيبدأ يوم 22 يناير الجاري. وسيقوم ابن عم مايكل جاكسون جعفر جاكسون بأداء دور المغني.

وقد تولى إخراج الفيلم أنطوان فوكوا المعروف بإخراجه لأفلام مثل ((الملك آرثر)). يذكر أن مايكل جوزف جاكسون (1958 - 2009) هو المغني ومؤلف الأغاني والمنتج الموسيقي والراقص ومصمم الرقص والممثل الأمريكي، وهو أحد أنجح الفنانين في تاريخ موسيقى البوب والمعروف كـ((ملك موسيقى البوب)).

وتم تقليده بـ15 جائزة ((غريمي)) الموسيقية ومئات من الجوائز الأخرى. وقد بلغ عدد التسجيلات المباعة التابعة له في العالم مليار نسخة. وأسهم مايكل جاكسون كثيراً في تطوير الموسيقى والرقص والموضة العالمية.