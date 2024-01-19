Saturday, 20 January 2024 03:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مايكل جاكسون.. سيرة حياة في فيلم يعرض ربيع 2025

1/19/2024 7:19:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

من المقرر أن يطلق في 18 أبريل عام 2025 في شاشات العرض الفيلم السينمائي الذي يتناول حياة المغني الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، حسبما أفادت مجلة ((فيريتي)). وأوضحت المجلة فإن تصوير الفيلم السينمائي ((مايكل)) سيبدأ يوم 22 يناير الجاري. وسيقوم ابن عم مايكل جاكسون جعفر جاكسون بأداء دور المغني.

وقد تولى إخراج الفيلم أنطوان فوكوا المعروف بإخراجه لأفلام مثل ((الملك آرثر)). يذكر أن مايكل جوزف جاكسون (1958 - 2009) هو المغني ومؤلف الأغاني والمنتج الموسيقي والراقص ومصمم الرقص والممثل الأمريكي، وهو أحد أنجح الفنانين في تاريخ موسيقى البوب والمعروف كـ((ملك موسيقى البوب)).

وتم تقليده بـ15 جائزة ((غريمي)) الموسيقية ومئات من الجوائز الأخرى. وقد بلغ عدد التسجيلات المباعة التابعة له في العالم مليار نسخة. وأسهم مايكل جاكسون كثيراً في تطوير الموسيقى والرقص والموضة العالمية.

MENAFN19012024000110011019ID1107744431

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث