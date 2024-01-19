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مكتبات الإمارات تشارك في «معرض القاهرة للكتاب»

1/19/2024 7:19:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تشارك جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات في الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي الكتاب 2024، في الفترة من 25 يناير وحتى 6 فبراير المقبلين، تحت شعار ((نصنع المعرفة نصون الكلمة)).

وتشارك الجمعية بالتعاون مع الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف في ندوة المكتبات الإماراتية المصرية، التي تقام تزامناً مع معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت عنوان ((جمعيات المكتبات والمعلومات وتعزيز السياسات الوطنية المعلوماتية والثقافية)) يوم الخميس 1 فبراير المقبل.

ندوة إماراتية مصرية

وأكد فهد المعمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، أن هذه الندوة تعتبر الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي، وتستهدف تبادل الخبرات والثقافات بين العاملين في القطاع المكتبي الإماراتي والمصري، وتأتي مشاركة الجمعية في هذه الندوة تفعيلاً للاتفاقية الموقعة بين الطرفين.

وتنقسم جلسات الندوة إلى 3 جلسات، الجلسة الأولى دور جمعيات المكتبات والمعلومات في صياغة السياسات الوطنية، والجلسة الثانية بناء الشراكات مع الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية، والجلسة الثالثة استراتيجيات المناصرة، وحشد الدعم للمكتبات على المستويين الوطني والإقليمي.

فهد المعمري

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