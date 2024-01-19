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مسلسلات الأزياء موضة على منصات البث التدفقي

1/19/2024 7:19:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تبدأ منصات البث التدفقي توفير تشكيلة من الأعمال، التي تتناول عالم الأزياء، وأول الغيث المسلسل الإسباني ((بالنسياغا))، الذي ينطلق الجمعة على ((ديزني+))، والمسلسل الأمريكي ((ذي نيولوك)) المخصص لكريستيان ديور، ابتداء من 14 فبراير على ((آبل تي في)).

وتعلن ((ديزني +)) أيضاً قريباً عن توفير مسلسل بعنوان ((ذي كايزر)) عن كارل لاغرفيلد، وصل إنتاجه إلى المراحل النهائية، وسيكون المصمم الألماني الراحل أيضاً محور وثائقي من أربع حلقات على قناة ((كانال +))، من إخراج غيّوم بيريز، وآن سولين دوغيه.

في ((بالنسياغا)) (ست حلقات) و((ذي نيولوك)) (عشر حلقات)، تتواجه رؤيتان في حقبة غيّرت وجه أوروبا، واحدة تعود إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية، والثانية إلى ما بعدها.

وكان بالنسياغا، وهو نجل صياد سمك وخياطة، اكتسب أصلاً شهرة في إسبانيا، حيث خاط وهو بعد في الثانية عشرة فستاناً لماركيزة دي كاسا توريس، وبعد عقود في عام 1960 تولى تصميم فستان زفاف حفيدتها، ملكة بلجيكا فابيولا.

ويتولى الممثل الإسباني ألبرتو دي خوان تجسيد شخصية بالنسياغا المهووس بعمله.

أما كريستيان ديور (1905-1957) الذي يتمحور عليه مسلسل ((آبل تي في)) فأثار ضجة كبيرة عام 1947 من خلال ((المظهر الجديد)) (((نيو لوك)))، الذي كان بمثابة تجديد في عالم الأزياء بعد الحرب، ورافق ديور الشاب صعود مفهوم الملابس الجاهزة، الذي بدأ يسود اعتباراً من الستينيات.

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