دبي موطن ثانٍ لمصممي الأزياء الطامحين للعالمية

توافدت نخبة من العلامات التجارية العالمية في قطاع الموضة والأزياء إلى مدينة دبي في السنوات الماضية للاستفادة من الفرص التي تزخر بها المدينة، والآن، ومع توافد عدد كبير من سكان جنوب آسيا إلى المدينة، والشهية المتزايدة للتصاميم الهندية التقليدية والعالمية، أصبحت دبي المكان المناسب لتوافد العلامات التجارية الهندية، حسبما أفادت مجلة ((منت لاونج)) الهندية.

وتتوقع المجلة أن تصبح العلاقة بين دبي والهند أقوى هذا العام في مجال الأزياء والموضة، وذلك بعد افتتاح أحد المصممين الهنود مؤخراً متجراً بمساحة 5 آلاف قدم مربع في ((دبي مول))، أحد أكثر الوجهات المقصودة في العالم للعلامات التجارية الفاخرة، حسب المجلة، وكان هذا أول متجر من جنوب آسيا يشتمل على مساحة في ((الفاشون آفنيو)) القسم المخصص للعلامات التجارية الفاخرة.

محطة للتوسع دولياً

ووفقاً للمجلة، تبدو مدينة دبي محطة مدرجة في خط سير رحلة العديد من المصممين الهنود الذين يهدفون للتوسع دولياً بأمل أن يصبحوا علامة تجارية عالمية، ويبدو أنهم ينظرون باهتمام إلى المدينة باعتبارها الموطن الثاني لأزيائهم.

يقول ياش دونغري، رئيس علامة تجارية للتصميم افتتحت أول متجر في دبي العام الماضي للمجلة ((إن مسار النمو الأخير في المنطقة جعل دبي وجهة جذابة للبيع بالتجزئة))، مضيفاً ((كنا نعلم دائماً أن مركزنا الدولي الثاني للبيع بالتجزئة يجب أن يكون في دبي)) وموضحاً ((أن قدرة دبي على الوصول إلى عدد كبير من سكان جنوب آسيا يعزز جاذبيتها للعلامات التجارية)).

ولفت ياش إلى وجود العديد من أوجه التشابه الثقافي بين الهند والإمارات خاصة فيما يتعلق بالصور الظلية والمطرزات، بالإضافة إلى وجود شعور متزايد بالاحترام تجاه حرف البلدين في المشهد العالمي عبر الفنون والثقافة.

ووفقاً للمجلة، تعد دبي عاصمة الأزياء في الشرق الأوسط بوتقة للانصهار الثقافي، حيث تؤثر الأزياء الهندية بقوة على قواعد اللباس لكل من السكان المحليين والمغتربين الأوروبيين، وتنظر علامات تجارية هندية فاخرة لدخول سوق دبي عالي الإنفاق، مثل ((غوود إيرث)) التي من المقرر أن تفتح متجراً في ((مول الإمارات)) في النصف الأول من 2024.

بشأن قدوم متاجر جديدة إلى دبي، يقول غوتام سينها، وهو صاحب متجر بضائع جلدية وإكسسوارات في السركال أفنيو للمجلة، إن على المبدعين الهنود القادمين عدم الاتكال كثيراً على سوق الشتات عند دخول دبي، ذلك أن ((المجتمعات العربية تقدر التصاميم الهندية أكثر من الهنود أنفسهم أحياناً)).

لافتاً إلى تقديم العديد منهم خدماته لسوق دبي من خلال محلات بيع منبثقة مؤقتة حتى وقت قريب لأنها لا تتطلب استثمارات كبيرة، فيما هو يؤيد وجود مساحة دائمة لأنها تساعد في بناء الثقة بين العلامة التجارية والمستهلك.

امتلاك متجر عالمي

وفي هذا السياق، وفي ظل تزايد المصممين الهنود الطامحين ليصبحوا لاعبين على مستوى عالمي، ترى المجلة أن امتلاك متجر عالمي أصبح خطوة منطقية، لا سيما وأن لاعبي التجزئة في الخليج أصبحوا مدركين للشهية المتزايدة للأزياء الهندية في المنطقة، في ظل وجود منافذ تجارة الكترونية محلية رائدة تضم مصممين هنوداً في اختياراتها، وحصول العديد من هؤلاء المصممين الهنود على دعم من الشركات بحيث أصبحوا قادرين على الاستثمار في السوق.

وعن امتلاك متجر في المدينة، تنقل المجلة عن ميناوالا ميهتا الذي افتتح متجراً أخيراً في ((فاشون أفنيو)) بدبي مول، قوله ((من الأهمية بمكان أن يكون المصممون الهنود على صلة محلياً وثقافياً)).