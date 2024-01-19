سلمى المري في «درفة الحكاية».. معرض استعادي لفنانة رائدة

الكلمة المفتاحية في معرض ((درفة الحكاية)) للفنانة الإماراتية سلمى حمد المري في النادي الثقافي العربي في الشارقة هي: نحن هنا على هذه الأرض منذ عصور وعصور.. نحن هنا.. تاريخ ممتد وحضارة عميقة الجذور وحياة نابضة بالعمل والحركة.. شواهد ماثلة من عمارة ومشغولات ونقوش وأزياء وزينة وطبيعة..

ونساء مكافحات صبورات ورجال بعزائم لا تكل.. نحن هنا على أرض الإمارات تاريخ يعود إلى عهود بعيدة في الزمن، ولم نأتِ بالصدفة دولة حديثة متطورة.. كان ذلك ثمار عصور وعصور من الكفاح خاضها أجدادنا مسلحين بالصبر والرضا بالقليل مع المحبة والإيثار حتى سلموا لنا الراية ناصعة شامخة، لنخوض نحن حياة جديدة مختلفة كلياً، لكن علينا أن لا نقطع الصلة أبداً بأولئك الأجداد، فتراهم لب حقيقتنا، وجوهر هويتنا.

ذلك هو المعنى العميق الكامن وراء المعرض الشخصي الاستعادي لمجمل أعمال هذه الفنانة الرائدة، وهو ما عبرت عنه هي نفسها في الجلسة التي أعقبت افتتاح معرضها ((درفة الحكاية)) في النادي الثقافي العربي في الشارقة، وذلك بحضور علي المغني، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، ود.عبدالعزيز المسلم، مدير معهد الشارقة للتراث.

وناصر الدرمكي، عضو مجلس إدارة النادي، بحضور جمع غفير من الفنانين الإماراتيين والعرب المقيمين، احتشدوا للاحتفاء بفنانة تشكيلية من رواد الحركة الفنية في الإمارات، ومن اللواتي اكتسبن أسلوباً فنياً خاصاً يحاول أن يجد مساحة تماس بين السريالية والواقعية، عبر شخصيات مشوهة وأسطورية تدخل في علاقة حوار مباشر عبر علاقة التجاور مع شواهد ورموز تراثية إماراتية في محاولة لصناعة حكاية ما، لا تصنعها سلمى المري.

ولا تمليها على المتلقي، لكنها تلقي إليه بعناصرها المحتشدة بأساليب متعددة داخل اللوحة، وتترك له حرية اختيار الطريقة التي سيحكي بها تلك الحكاية، وهي تعرف أنه مهما كانت وجهته في الاختيار فإن منطلقه ومرجعه سيكون دائماً تلك الشواهد والرموز التراثية، التي هي مصراع ((درفة)) مفتوح على الهوية الإماراتية المتجذرة في التاريخ والحاضر.

في تقديمه للجلسة التي تلت افتتاح المعرض قال الفنان خليفة الشيمي، منسق المعارض الفنية في النادي: إن سلمى المري فنانة إماراتية ولدت في رأس الخيمة، وهي من رواد فن التشكيل في الإمارات، وحاصلة على بكالوريوس فنون جميلة من القاهرة عام 1985، عملت مدرسة فنون وموجهة تربوية، وهي عضو في جمعية الإمارات للفنون التشكيلية ومؤسسة غاليري سينار في دبي.

أقامت العديد من المعارض الشخصية لمجموعاتها الفنية ((مركز اهتمام)) و((أنماط البشر))، و((ترددات))، و((أهازيج وجدانية))، و((تحت الحصار))، و((سونار))، و((حضور))، و((حكايا الأرض))، و((تخاطر))، كما شاركت في العديد من المعارض والملتقيات الجماعية المحلية، والدولية في أمريكا وفرنسا واليونان واليابان ومصر وتونس والمغرب وإيران واليمن والكويت وقطر، ويجمع عملها ما بين الرسم والتصوير والنحت البارز، وذلك من خلال استخدامها ألوان الأكريلك بتقنية خاصة، وتستمد موضوعاتها من المخزون الوجداني والروحي والأسطورة والموروث.

جملة بصرية

وقد كتب الدكتور عمر عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة النادي، ورقة تقديمية لمعرض ((درفة الحكاية)) للفنانة سلمى المري، جاء فيها: ((يمكن وصف المقترحات الفنية التي تقدمها الفنانة سلمى المري باعتبارها جملة بصرية واحدة تستأنس بتعددية الأنساق الناجمة من المراحل التاريخية والأنتربولوجية للمجتمع الإماراتي، فمنذ الوهلة الأولى للمشاهدة يقف المتفرج أمام سيادة الألوان الرملية المتصلة بالبني والرمادي والأصفر المتهادي على استحياء، في تأكيد متواصل على استمراريتها في زمن الإبداع للفنانة سلمى..

هنا تصبح الأسطورة الرافعة الأكثر أهمية في بحثها البصري الثقافي، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار شمولية (أسطرة) التاريخ، وحضورات اللقى الأثرية والقصص الأسطورية في ذلك الحضور. تبدو المنظومة الفنية المعروضة كما لو أنها جملة بصرية واحدة، وجدير بالذكر هنا أن محاولات الاستدعاء الممعن للأسطورة تنطوي على إقرار بفقه التحولات والتوليدات الدلالية والتناميات الذوقية القادمة من أصل وتضاعيف التجربة، يبقى القول إن تجربة الفنانة في أعمالها كبيرة الحجم انطوت على استرجاعات ذكية لفكرة (الخواتم))).

شهدت أيضاً مداخلة للدكتور نهی فرّان، قالت فيها: ((في معرضها الشخصي ((الحكاية))، تؤسس الفنانة سلمى المري خطابات، بعضها أيديولوجي، والآخر معرفي، وتناقش معاني ومرامي وأسرار الروح، التي هي من وجهة نظرها أساس لكينونة الإنسان، وتكشف المري لنا أيضاً من خلال بعض الرموز في لوحاتها عن الآلية التخاطرية التي تتجاوز حدود الزمان والمكان، لتستكشف الروحانية الممتدة عبر التاريخ، وتأخذنا في رحلة إلى عالم الأساطير، وتفسح المجال لتواصل المعقول باللامعقول، فيغدو الخيال واقعاً، سعياً إلى تحقيق الوجود المعنوي)).

وأضافت فرّان أن المري ((تستلهم أعمالها من الموروث الثقافي الإماراتي والتراث بشموليته وتنوعه، ومن تاريخ الإمارات عبر مراحله المختلفة، ومن الآثار والأسطورة، وفق أسلوب فني خاص ومبتكر)).