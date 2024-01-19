10 أعمال مرشحة لجوائز أفلام الذكاء الاصطناعي في دبي

كشف مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي في مدينة إكسبو دبي، عن أفضل 10 أعمال في القائمة القصيرة للأفلام المرشحة للجوائز، ودعت الجمهور للتصويت لفيلمهم المفضل لتحديد الفائز بجائزة اختيار الجمهور.

تضم القائمة القصيرة مجموعة عالمية متميزة من الأفلام تجسد القدرة على دمج الابتكار التقني والذكاء الاصطناعي في العمل الإبداعي السينمائي، ويمكن لأي شخص من أي مكان في العالم، مشاهدة الأفلام القصيرة العشرة على الموقع الإلكتروني لمهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي، ثم الإدلاء بصوته قبل الموعد النهائي في 9 فبراير 2024.

وقال الدكتور مجد زعرب، نائب رئيس أول لتقنيات المستقبل في مدينة إكسبو دبي: ((واجه حكامنا مهمة صعبة أثناء تصفية المشاركات للوصول إلى 10 أفلام فقط من بين مجموعة واسعة ومتنوعة من الأعمال عالية الجودة. يسرنا الإعلان عن هذه القائمة القصيرة ومشاركتها مع المجتمع العالمي وندعو الجميع لمشاهدتها واختيار أفضل مثال عن الإمكانيات اللامحدودة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في صناعة السينما)).

سيشارك مبتكرو الأفلام العشرة، الملخصة أدناه، في حفل توزيع الجوائز يوم 29 فبراير في مدينة إكسبو دبي، والذي سيكرم الفائزين في فئات جوائز المهرجان الأربع - اختيار الجمهور، وأفضل فيلم، وأفضل مخرج، واختيار الذكاء الاصطناعي.

القائمة المختصرة هي: ((باير بيوير)) من إخراج كريستيان فليشر (ألمانيا): في محاولة أخيرة لإنقاذ حياته المهنية، يحاول بائع مراوغ بيع الأرض للأجانب، لكنهم يرفضون عرضه بشكل صادم، مما يؤدي إلى حدث فريد لإنقاذ البشرية.

و((ذي إنفيليد أف وورلدس)) من إخراج أرتيم جولينكوف (الإمارات العربية المتحدة): استكشاف حياة أولئك الذين سافروا بين العوالم - المتجولون الأبديون الذين شهدوا العجائب لكنهم فقدوا منازلهم وهوياتهم على طول الطريق.

و((ذا فاينل أسينت)) من إخراج عماد خالد (باكستان): بعد أن نجا من انهيار جليدي، سمع متسلق الجبال صوتاً غامضاً يرشده إلى القمة. و((ماي ورد)) من إخراج كارمي بوتشي موري (إسبانيا): من يحدد من نحن؟ ماذا يحدث عندما تخون الصور كلماتنا؟ كيف يمكننا البقاء على قيد الحياة في عالم يسيء فهمنا باستمرار؟

اتبع خطوات امرأة في رحلة لتعريف نفسها. و((ون مور بمكبن)) من إخراج هانسل فون كوون (جمهورية كوريا): يشاع أن زوجين مسنين يزرعان القرع في قرية كورية ريفية عاشا أكثر من 200 عام.

وبمجرد أن سمع رسل الموت بهذا الأمر، قاموا بزيارة الزوجين للتحقيق في الأمر. و((أوراكل)) من إخراج تيبود وكلير زامورا (فرنسا): رحلة في عالم مغامرات ثلاثة أصدقاء لا ينفصلون في مسيرتهم المحفوفة بالمخاطر، حيث تكشف كل خطوة عن عالم سري به تحديات يجب التغلب عليها، و((بلستك)) من إخراج لاين سانشيز (هولندا):

في عالم تحت سطح البحر يغمرك الواقع الأليم للتلوث البلاستيكي في محيطاتنا، لتواجه العواقب المدمرة لعاداتنا على الحياة البحرية. و((ذي ساد كلاون باجلياتشي)) للمخرج أليساندرو كارنيفال (سويسرا): القصة المذهلة لمهرج حزين ولد ونشأ في سيرك متنقل، وعندما يكبر، يقرر الرحيل والسعي وراء أحلامه.

رحلته غير عادية ومثيرة ومليئة بالخيال و((ذا سيد)) للمخرج دانييل أورتيز (إسبانيا): رجل منعزل، يطارده شعور سائد بالانفصال، ويشارك مشاكله مع نادل يقظ ويسعى للحصول على العزاء والإجابات من طبيبه النفسي وامرأة غامضة. و((تريتا)) لفرانشيسكو سيرو (إيطاليا): قصة التحكم في الإنسان دون وعي من قبل مهرج شرير، بينما في بعد غامض آخر تستعد حضارة متقدمة من الكائنات الواعية للمعركة.

وكان 12 محكماً وخبيراً في المسابقة قد قيّموا الطلبات المقدمة بناءً على جودة إنتاج الأفلام، ووضوح السرد والرسالة، والابتكار والاستكشاف الإبداعي، وتكامل الذكاء الاصطناعي، بهدف الوصول إلى القائمة المختصرة وكذلك اختيار الفائزين بفئتي أفضل فيلم وأفضل مخرج.

الجائزة الرابعة والأخيرة هي جائزة اختيار الذكاء الاصطناعي الفريدة، والتي يحددها نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بـمدينة إكسبو دبي وبرعاية ((جي42)) (G42)، والتي تستخدم مزيجاً من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم الأفلام عبر استخراج وتحليل وتقييم الصوت والصور والمشاهد والقصص، ويقدم النموذج زاوية جديدة يمكن عبرها تقدير وتقييم الأفلام، وليس فقط إنتاجها.

يواصل مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي استكشاف التكامل بين الذكاء الاصطناعي وصناعة الأفلام عبر جلسات تفاعلية تزود المشاركين بفهم أعمق لدور التكنولوجيا في التعبير الإبداعي، ويمكن مشاهدة الجلسات الماضية والمستقبلية على