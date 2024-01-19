«المرموم».. إضاءات إبداعية على أفلام الأنيميشن في دبي

ضمن فعاليات مهرجان ((المرموم: فيلم في الصحراء)) تشهد منطقة الأطفال وعبر ركن ((أوان كيدز)) عرض تشكيلة واسعة من الأعمال الدرامية والسينمائية المقدمة من منصة ((أوان)) الرقمية التابعة لـ((دبي للإعلام)).

والتي تحمل بين طياتها العديد من المعارف الإنسانية والمجتمعية التي تفتح آفاقاً جديدة أمامهم للتأمل والنضوج الفكري والسلوكي، في ظل حضور تحديات الإنتاج وصناعة أفلام محلية ومسلسلات الرسوم المتحركة الأنيميشن تحت إشراف خبراء متخصصين وفنانين إماراتيين وعرب.

معارف إنسانية

وفى سياق حضور أعمال فنية مخصصة للأطفال عبر المنصات المحلية كجزء من ثقافة المشاهدة وتنمية شخصية الطفل وبناء مهاراته التفاعلية، أكدت مديرة منصة ((أوان)) الرقمية هبة السمت، في حوارها مع ((البيان))، أن المهرجان يعد اليوم قيمة معرفية كبيرة ليس فقط على مستوى المواهب الشابة والعاملين في قطاع صناعة الأفلام.

ولكن كجزء لا يتجزأ مع علاقة الأطفال بالأعمال الفنية التي تناسب بيئتهم وثقافتهم، وكذلك تحمل بين طياتها العديد من المعارف الإنسانية والمجتمعية التي تفتح آفاقاً جديدة أمامهم للتأمل والنضوج الفكري والسلوكي.

سينما الطفل

وتضيف السمت: تنفرد منصة ((أوان)) خلال المهرجان بدورها في مجال تثقيف الأطفال واليافعين سينمائياً ودرامياً عبر عرضها لسلسلة البرامج من أمثال ((منصور والعصفور))، وهو برنامج ترفيهي تربوي يهتم بتقديم جرعة تعليمية من خلال اكتشاف الحروف والأرقام للصغار بقالب مبسط ومرح، تحتوي كل حلقة على 6 فقرات متنوعة.

وكذلك المدبلجة على غرار ((شما في البراري الخضراء))، وهو مسلسل رسوم متحركة مقتبس من رواية للمؤلفة الكندية لوسي مود مونتغمري، أنتج المسلسل عام 1979 بواسطة شركة نيبون أنيميشن، وتمت دبلجته إلى عدة لغات.

وترى السمت أن مسلسل ((من التاء إلى الياء.. رحلة التوحد))، من إنتاج جمعية أسر التوحد، وهي جمعية خيرية أسسها مجموعة أولياء ذوي اضطراب طيف التوحد في المملكة العربية السعودية، من أهم الأعمال التي تم إطلاقها بالتزامن مع مهرجان ((المرموم: فيلم في الصحراء))، لدوره التعليمي والتثقيفي بين أوساط الأطفال أنفسهم كونه أول مسلسل كرتوني في العالم يتناول مرض التوحد ويعد ضمن برامج منصة ((أوان)).

وتشير السمت إلى أن دور منصة ((أوان)) خلال المهرجان لا ينحصر فقط على جانب الترفيه والتوعية للأطفال عبر برامجها التي تعرض يوماً في ركن ((أوان كيدز))، ولكن هو أيضاً للاطلاع على التجارب السينمائية وإمكانيات المواهب الشابة في هذا المجال بهدف إقامة شركات أو تأسيس ورش مشتركة للعمل والإنتاج المحلي في قطاع الدراما بشكل عام والاستفادة من حضور النقاد والخبراء والاطلاع على أحدث الإنتاجات والتقنيات.

وكذلك المحاور التي تطرحها الجلسات النقاشية في سياق الثقافة المجتمعية المعاصرة لصناع السينما في الإمارات والوطن العربي لتعزير نجاحها وحضورها بقوة فيما يتعلق بسينما الأطفال والأفلام كذلك.

أعمال مشتركة

وحول دور الإنتاج المشترك عربياً في مجال صناعة الأفلام وسينما الطفل انطلاقاً من جهود ((دبي للثقافة)) وفعاليات مهرجان ((المرموم:

فيلم في الصحراء))، تقول الممثلة السورية ميرنا معلولي، يشكل المهرجان قاعدة احترافية استثنائية تجمع بين نخبة من الخبراء والنقاد والمواهب الصاعدة في قطاع صناعه السينما لمناقشة أهم التحديات والعوائق التي تحول دون حضور أعمال فنية عربية تتسم بالواقعية وتعكس ثقافة مجتمعنا العربي، ضمن التجارب المشتركة التي أكدت نجاحها في السابق والتي كان أساسها التكوين المتوازن لوجود فرق عمل متخصصة من كتّاب ومخرجين وفنيين أيضاً.

وربما يعود التراجع الحالي للعديد من العوامل أهمها اتجاه العديد من الكتّاب والمخرجين إلى إنتاج أعمال تسويقية أو جماهيرية ذات إيقاع سريع ويواكب ((الترند)) دون النظر إلى قيمة العمل وأهميته الثقافية والاجتماعية وتأثيراته، على اعتبار أن السينما من أهم الوسائل الترفيهية التي يتابعها الملايين حول العالم باهتمام وتمتلك سطوة للتأثير وتغير الاتجاهات والآراء والتواصل المعرفي.

دعم المواهب

ويشير المخرج الإماراتي حسين الأنصاري، إلى أن الإيمان بالقدرات الإبداعية للعاملين في قطاع صناعة السينما والإنتاج الدارمي من فئة الشباب ومنحهم الثقة والدعم في حال توافر أفكار ملهمة وقصص استثنائية هو الركيزة الأساسية للحراك السينمائي المحلي.

بالتزامن مع حضور فعاليات مستمرة وورش عمل مكثفة وحلقات نقاشية تعزز مسيرة الفنانين الشباب وتحتضن جهودهم من خلال تأسيس معهد تخصصي للبحوث والدراسات السينمائية وإنتاجاتها المحلية للوقوف على التحديات، وإيجاد الحلول واستقطاب الجيل الجديد من الجنسين في كل المجالات المتعلقة بقطاع السينما والدراما في إمارة دبي حاضنة الإبداع العربي والثقافة والفنون.

أعمال خالدة

وتعتقد الكاتبة في أدب الطفل ومؤسس ((دار شمس)) للنشر والاستشارات الثقافية هيا القاسم، بأن النصوص والقصص الخاصة بالأطفال واليافعين وما يمكن تحويله إلى عمل درامي أو مسلسل رسوم متحركة من إنتاج إماراتي أو محلي لا تشكل أزمة حقيقية، كون أننا لدينا في الإمارات العديد من الكتّاب المبدعين في مجال أدب الطفل ويتصاعد حراكه باستمرار في ظل دعم المؤسسات الثقافية والإبداعية وفي مقدمتها ((دبي للثقافة)).

ولكننا بحاجة إلى إعادة تقييم لمساراتنا الاحترافية وأولوياتها بعيداً عن الجانب المادي وهو من العوامل المؤثرة بكل تأكيد، ولكن تبقى صناعة أعمال محلية خالدة تحظى باهتمام الأطفال واليافعين ومبنية على دراسات نفسية ومجتمعية ذات الصلة بالتقاليد والقيم المتوارثة.

وكذلك في صميم التنشئة السلوكية، أحد أهم المكاسب الثقافية والسينمائية التي تروج لفنون المنطقة الإبداعية وتجدد خطاب الأعمال المشتركة وإطلاق نجوم من المبدعين والمواهب في هذا القطاع الحيوي والمعاصر والزاخر بالتقنيات الفنية وتطورات الذكاء الاصطناعي، الذي قد يلعب دوراً مهماً في تسريع وتيرة الإنتاج والتعاون بين الكتّاب وصنّاع السينما والدراما.