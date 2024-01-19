90 متسابقاً يتنافسون على ألقاب الدراجات المائية اليوم في دبي

تتجه الأنظار صباح اليوم إلى شواطئ جزر دبي التي تحتضن سباق دبي الدولي للدراجات المائية، الجولة الأولى الافتتاحية من بطولة الإمارات الدولية 2024، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الفعاليات الرياضية في الموسم 2023 - 2024، وتستضيف ((جزر دبي)) السباق للعام الثاني.

وأكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تحضيراته وتجهيزاته لإنجاح السباق بالتنسيق مع الشركاء الداعمين، الذين تلقوا شكر النادي على التعاون، بينما قام فريق العمل المشرف على السباق بإطلاع المشاركين على كافة الشروط والتعليمات من خلال الاجتماع التنويري، أول من أمس.

حيث تم استكمال إجراءات المشاركة بالتسجيل الرسمي والفحص الفني على الدراجات. ويجمع سباق دبي الدولي 90 متسابقاً من نخبة أبطال رياضة الدراجات المائية وأصحاب التجارب العالمية الناجحة، يمثلون 11 دولة، يتقدمهم سفراء رياضة الإمارات والأشقاء من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والكويت وقطر وفلسطين، إضافة إلى بريطانيا وبلجيكا والمجر وقبرص.

صراع

ويتنافس المشاركون في السباق المرتقب على ألقاب 10 فئات، هي جالس محترفين جي بي 1، وجالس جي بي 3 (مواطنين)، وجالس جي بي 2، وجالس جبي بي 4 (سبارك)، وواقف محترفين جي بي 1، وواقف جي بي 2، وواقف مخضرمين جي بي 2 (2 ستروك)، وواقف براعم (8 - 9 سنوات) جي بي 1 - 3، وواقف أشبال (10 - 12 سنة) جي بي 2 - 3.

وواقف ناشئين (13 - 15 سنة) جي بي 3-3. وتقام منافسات السباق على فترتين صباحية ومسائية يعقبهما تتويج أبطال الفئات العشر المشاركة في السباق، حيث ستكون بداية المنافسات عند الساعة العاشرة صباحاً بالنسبة للفترة الصباحية يسبقها التجارب الرسمية للمشاركين للاطلاع على مسار السباق، بينما تبدأ الفترة الثانية في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ترحيب

ورحب محمد عبدالله حارب، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي، بالمشاركين في سباق دبي الدولي للدراجات المائية 2024، متمنياً التوفيق للجميع وللجنة المنظمة والمشرفة على الحدث الكبير، موجهاً الشكر والتقدير إلى ((نخيل))، مهنئاً إدارتها على نيل الاعتماد العالمي لبرنامج العلم الأزرق في شهر ديسمبر الماضي كشاطئ نظيف يلبي متطلبات الأمن والسلامة ويدار بشكل مستدام، إضافة إلى جودة المياه.

مواهب صاعدة

تقدم بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية كل موسم مواهب صاعدة في هذه الرياضة من خلال فئات الناشئين الثلاث، التي سينافس على ألقابها هذا العام 13 متسابقاً في الفئات واقف جي بي 3.3 (13 - 15 سنة)، وواقف جي بي 3.2 (10 - 12 سنة)، وواقف جي بي 3.1 (9 - 10 سنوات) وتواصل مؤسسة دبي للإعلام اهتمامها المستمر بالأحداث والفعاليات الرياضية البحرية التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في شواطئ دبي، وتقدم خدمة متميزة لعشاق الرياضات البحرية في الدولة والمنطقة من خلال نقل أحداث ومراحل سباق اليوم عبر قنوات دبي الرياضية على الهواء مباشرة بداية من الساعة العاشرة صباحاً للفترة الصباحية، والثانية بعد الظهر للفترة المسائية.

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