مهرجان أبوظبي البحري ينطلق الخميس

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، سباق المحامل الشراعية فئة 43 قدماً، يومي 27 و28 يناير الجاري، بحسب الأحوال الجوية، وذلك ضمن مهرجان أبوظبي البحري، الذي تنطلق فعالياته في 25 يناير الجاري ويستمر حتى 4 فبراير المقبل.

ويشتمل المهرجان على عدد من الأنشطة والفعاليات التراثية والرياضات التقليدية والحديثة، ويقدم من خلاله النادي حزمة من الأنشطة تستقطب المهتمين بالرياضات البحرية.

وتم فتح باب التسجيل للمشاركة أمس ، ويتوقع أن يصل عدد المحامل المشاركة إلى 100 محمل.

ووجه ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، على رعاية سموه لسباق المحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي ينظمه النادي ضمن مهرجان أبوظبي البحري، مؤكداً أن رعاية سموه تضاعف من قيمة الحدث، وتشكل حافزاً للمنظمين والمشاركين والمتابعين.

وأضاف المهيري: ((تفتح السباقات التراثية الباب أمام الملاك والنواخذة والبحارة والمتابعين للتعبير عن تمسكهم بالتراث البحري الإماراتي الأصيل، لما تحمله هذه السباقات من معانٍ قيمة ونبيلة قدمها الأجداد والآباء في الماضي، والواجب أن تنقل إلى الأجيال لربط الماضي بالحاضر، ولا شك أن دعم القيادة الرشيدة للفعاليات التراثية يعزز الجهود الرامية للحفاظ على هذا الإرث الأصيل)).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز