«دبي الدولية للجواد العربي» 22 مارس

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي عن موعد تنظيم النسخة الـ21 من الحدث، خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس المقبل.

وتعد بطولة دبي الدولية للجواد العربي واحدة من أعرق بطولات الخيول محلياً وعالمياً، وتتميز بمسيرة عمل مكللة بالنجاحات تمتد لعشرين عاماً، وهي من أهم مسابقات الخيول، ووجهة لأكبر وأهم مالكي الخيول العربية والإسطبلات في مختلف أنحاء العالم، بإجمالي جوائز تبلغ 4 ملايين دولار.

ويستضيف مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض فعاليات البطولة في قاعات زعبيل 4 و5 و6 على مدار ثلاثة أيام، حيث يفتح الحدث أبوابه أمام الجمهور مجاناً، ويتزامن تنظيم البطولة في هذا العام مع شهر رمضان المبارك.

نخبة

وتستقطب البطولة نخبة من أكبر إسطبلات الخيول وأهم مالكي الخيل من مختلف أنحاء العالم، ليستعرضوا جمال الخيول العربية، التي تعد من أقدم وأعرق سلالات الخيول عالمياً، ويعزى جمالها ورشاقتها إلى الاهتمام الكبير بنسبها، وتربيتها على مدى قرون.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت عن موعد النسخة الجديدة على هامش قرعة اختيار حكام البطولة، الذي أقيم بحضور قصي محمد عبيد الله، مدير بطولة دبي الدولية للجواد العربي وعضو اللجنة العليا المنظمة، وخالد الحمادي، النائب الأول للرئيس لـ((دي إكس بي لايف))، وعبدالله لوتاه، مساعد نائب الرئيس في ((دي إكس بي لايف))، وراشد العبار، رئيس العمليات التشغيلية في ((دي إكس بي لايف))، وعادل الفلاسي، المدير التنفيذي لبطولة دبي الدولية للجواد العربي.

دعوة

ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة إلى 18 حكماً، يتمتعون بخبرة واسعة ومسيرة طويلة ممن شاركوا في تحكيم بطولة دبي الدولية للجواد العربي، خلال نسخها السابقة، ليتم اختيار 10 حكام من خلال القرعة، بالإضافة إلى حكمين احتياطيين.

وأسفرت القرعة عن اختيار جان ماركو أرجانو، وكريستيان موسكينو من إيطاليا، ونيكولاس جونج وكلاوديا داريوس من ألمانيا، وإيريك جير من فرنسا، وكريستين جامار من بلجيكا، وريناتا شيبلر من سويسرا، وعلي محمد الشعراوي من مصر، وإلياس إبراهيم فرج من البحرين، وجو بولو من الولايات المتحدة، فيما وضعت القرعة كلاً من الدنماركية ماريان تينجسديت، والسويسري أورس إيشباخر حكمين احتياطيين.

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