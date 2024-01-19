«كأس دبي الفضية للبولو» تنطلق اليوم

تنطلق، اليوم، منافسات النسخة الـ14 من بطولة كأس دبي الفضية للبولو 2024؛ إحدى بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية، التي تشارك فيها 4 فرق، على ملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية في دبي، بهانديكاب (20 جول).

وتقام البطولة بالتعاون بين اللجنة المنظمة واتحاد الإمارات للبولو ومجلس دبي الرياضي، وتحت مظلة رابطة البولو العالمية (WPT)، وتعد إحدى أهم الأحداث الرياضية على صعيد رياضة البولو في عام 2024.

سلسلة

وتضم سلسلة كأس دبي الذهبية، 5 بطولات، وكأس دبي الفضية أولها، والتي تقام خلال الفترة من اليوم إلى 4 فبراير المقبل، ويليها الكأس الذهبية (20 جول) من 7 إلى 24 فبراير المقبل، ثم كأس تحدي دبي (8 - 10 جول) من الأول إلى العاشر من مارس المقبل، ثم كأس بولو ماسترز (6 - 8 جول) من الأول إلى السادس من أبريل المقبل، وأخيراً كأس دبي (6 - 8 جول) من 15 إلى 20 أبريل المقبل.

وتجمع المباراة الافتتاحية بين فريقي ((الحبتور)) بقيادة محمد الحبتور، و((بنجاش)) بقيادة حيدر بنجاش، ويليها مباراة فريقي ((الإمارات)) بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، و((ذئاب دبي كافو)) بقيادة حبتور الحبتور.

تأكيد

وأكد محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، أن النسخة الجديدة من بطولة كأس دبي الفضية تنطلق هذا العام وسط اهتمام كبير باللعبة في الإمارات، بما يعكس التطور الذي تشهده اللعبة على مستوى الدولة.

وقال إن البطولة تحتل مكانة متميزة على خريطة رياضة البولو في الإمارات، باعتبارها أولى البطولات في أجندة عام 2024، كما تحظى باهتمام وتعاون أندية الدولة وتضافر جهودهم مع اللجنة المنظمة على مدار كل النسخ الماضية.

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