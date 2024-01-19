«مهرجان الإمارات إلى الفضاء» يزيّن السباق السابع لـ«جبل علي»

ينطلق، اليوم، السباق السابع لمضمار جبل علي الذي سيحمل اسم ((مهرجان الإمارات إلى الفضاء))، ويتضمن 7 أشواط مثيرة.

الشوط الأول

ستكون البداية مع الشوط الأول ((كأس الوثبة ستاليونز))، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، البالغة قيمة جوائزه 70 ألف درهم، إذ سيشهد السباق مشاركة ((بلال دي مونلاو)) لـ((عذبة للسباقات)) الطامح إلى تحقيق الفوز الأول، إلا أنه سيواجه ((رشاد الوثبة)) لـ((الوثبة للسباقات))، و((نايف)) لـ((ياس للسباقات)) الذي يشارك للمرة الأولى في سباقاتنا المحلية.

الشوط الثاني

يطمح ((أتلانتيك سكاي)) لسعيد سلطان الرحومي إلى تحقيق الانتصار خلال مشاركته في الشوط الثاني ((كأس الشعفار للاستثمار)) لمسافة 1200 متر البالغ قيمة جوائزه 72 ألف درهم.

كما سيشهد الشوط كذلك مشاركة ((إمبريزون)) لـ((نقابة بورسلي للسباقات))، و((نوماسي)) لسلطان علي.

الشوط الثالث

ستعود المنافسة مجدداً بين ((ترجمان)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم و((كينغ أوف لاك)) لسعيد سهيل و((حب السلام)) لمالكه المهند سعيد الحشار خلال الشوط الثالث ((كأس طموح زايد)) لمسافة 1200 متر برعاية ((مركز محمد بن راشد للفضاء)) البالغ قيمة جوائزه 72 ألف درهم.

الشوط الرابع

سيكون الصراع على أشده لخطف لقب الشوط الرابع ((تحضيري جبل علي للسرعة – كأس طيران الإمارات)) لمسافة 1000 متر البالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، يتقدمهم صاحب الخبرة ((الطارق)) لعبد المحسن العبد الكريم، إلا أن المنافسة لن تكون سهلة مع تواجد ((خنجر)) لـ((شادويل)) الذي يشارك للمرة الأولى على المضمار الأصفر وكذلك المسار الرملي، ((راوي)) لـ((آر آر آر للسباقات))، ((ستوري أوف لايت)) لمحمد أحمد علي السبوسي.

الشوط الخامس

قمة مثيرة سيشهدها الشوط الخامس ((تحضيري جبل علي للميل)) لمسافة 1600 متر برعاية ((إسطبلات شادويل)) البالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، إذ سوف تتكرر المنافسة مجدداً بين ((سوينغ فوت)) لـ((رباح للسباقات)) الذي توج بلقب ((كأس 2024)) نهاية العام الماضي، والوصيف ((تينبري ويلز)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب المركز الثالث ((ديلوريان)) لمحمد أحمد علي السبوسي.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس ((بنك الإمارات دبي الوطني)) لمسافة 1600 متر البالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، منافسة مفتوحة النتائج مع تواجد ((إكسبريس روت)) لـ((نقابة بورسلي للسباقات))، ((إل إنتروفيرتيدو)) لـ((نادي جلف للسباق))، ((سيكورسكي)) لسعيد سلطان الرحومي.

الشوط السابع

يختتم السباق بالشوط السابع ((كأس روميو)) لمسافة 1950 متراً البالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم، الذي يشهد مشاركة ((مكفول)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ((دباوي ساندز)) للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، ((كوست سكاي)) لـ((سكاي للسباقات)).

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