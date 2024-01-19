«جاب أسفار» يتألق في مضمار أبوظبي

أحرز ((جاب أسفار)) العائد إلى الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم لقب سباق ((شاطئ السعديات)) لمسافة 1200 متر في الشوط الأول من السباق الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية مساء الخميس في حفله السادس خلال الموسم الحالي، الذي تألف من 7 أشواط شهدت مشاركة 92 خيلاً تنافست على جوائز مالية بقيمة 470 ألف درهم، وتوج الفائزين علي الشيبة مدير عام نادي أبوظبي للفروسية.

وتمكن البطل ((جاب أسفار)) من حسم شوط الافتتاح المخصص للمبتدئة من خيول الإنتاج المحلي بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف عرفان الهي قاطعاً المسافة في زمن قدره 1:19:55 دقيقة بعد منافسة قوية مع 12 خيلاً.

وواصل الفارس ساندرو بايفا تألقه بنيله لقب الشوط الثاني من سباق ((شاطئ المغيرة)) لمسافة 2200 متر على صهوة ((كينغ دي فلاوزين)) العائد إلى الرحماني للسباقات بإشراف أحمد المحيربي مسجلاً زمناً قدره 2:32:66 دقيقة.

كأس الوثبة

وانتزع ((أيه اف محرمي)) لخالد خليفة النابودة لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2200 متر في الشوط الثالث من الحفل بقيادة تاج أوشي وإشراف آرنست أورتيل بزمن قدره 2:28:46 دقيقة.

وذهب لقب الشوط الرابع من سباق ((شاطئ البطين)) لمسافة 1600 متر تكافؤ إلى ((آر بي كينغز)) العائد إلى بايرلي للسباقات بقيادة قيس البوسعيدي وإشراف ابوبكر داؤد مسجلاً زمناً قدره 1:45:40 دقيقة. وأهدى ((أيه اف مرموق)) مالكه خالد النابودة اللقب الثاني في الأمسية في الشوط الخامس من سباق ((شاطئ البطين 2)) لمسافة 1600 متر تكافؤ بقيادة تاج أوشي الذي حقق أيضاً ثنائية الحفل مع المدرب آرنست أورتيل قاطعاً المسافة في 1:45:29 دقيقة.

وتُوج ((نمرود)) لأحمد بن طوق بلقب سباق ((شاطئ صير بني ياس)) في الشوط السادس لمسافة الميل بإشراف مصبح المهيري وقيادة سام هيتشكوت بزمن قدره 1:43:84 دقيقة.

شوط الختام

واختتم الحفل بالشوط السابع من سباق ((شاطئ الحديريات)) لمسافة 1600 متر المخصص للخيول المهجنة الأصيلة والذي كان من نصيب ((انرجيتك)) لخليفة سعيد سليمان بإشراف إسماعيل محمد وقيادة باتريك كوسغريف مسجلاً زمناً قدره 1:37:25 دقيقة.

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