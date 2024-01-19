تلعب اليوم وغداًرقم قياسي مرتقب في ختام مرحلة ذهاب دوري الهواة

تختتم اليوم وغداً مباريات مرحلة ذهاب دوري الدرجة الأولى بإقامة 8 مواجهات ساخنة ضمن لقاءات الأسبوع 17 والأخير خلال مرحلة الذهاب، وتجمع المباريات الخمس التي تقام عند الخامسة عصراً كلاً من العروبة المتصدر في مواجهة العربي.

والتعاون يستقبل دبا الحصن، دبا الفجيرة يلاقي الرمس، وغلف أف سي في مواجهة الجزيرة الحمراء، وغلف يونايتد يستضيف الحمرية، وغداً تقام 3 مباريات تجمع يونايتد يلاقي مسافي، والذيد يستقبل الفجيرة وسيتي ضد مصفوت.

في المباراة الأولى يسعى العروبة متصدر المسابقة منذ الأسبوع الأول برصيد 39 نقطة إلى رقم قياسي بالاحتفاظ بسجله الخالي من الهزائم وذلك عندما يستقبل ضيفه العربي الجريح والخاسر بصورة مفاجئة على أرضية ملعبه أمام التعاون في الأسبوع المنصرم، ويملك العربي 26 نقطة في المركز الرابع حيث يسعى إلى إلحاق الهزيمة الأولى بالعروبة في المسابقة، ولم يخسر العروبة في 15 مباراة سابقة ((رقم قياسي)) بالفوز في 12 مباراة والتعادل في 3 مواجهات.

مواجهة صعبة

ولن تكون مواجهة دبا الحصن الثالث برصيد 31 نقطة أمام مضيفه التعاون العاشر 21 نقطة سهلة على كل فريق ويدخل التعاون ((المتطور)) لقاء اليوم بنشوة فوزه على العربي في وقت حقق فيه دبا الحصن فوزاً غالياً على يونايتد بنتيجة 2-1، ويسعى الحصن إلى استغلال غياب الظفرة عن مباريات الأسبوع الـ 17 بسبب الراحة الأسبوعية للانفراد بالمركز الثاني إذ يملك الظفرة والحصن 31 نقطة مع تفوق الظفرة بفارق الأهداف.

تأمين النقاط

ويتطلع دبا الفجيرة إلى تأمين النقاط الثلاث عندما يلتقي على أرضية ملعبه تحفة النواخذة بضيفه بالرمس صاحب المركز الأخير بست نقاط وحقق الرمس الفوز على الفجيرة بنتيجة 1 - 4 في الجولة قبل الماضية وهو الفوز الثاني لبرتقالي الهواة في الدوري وغاب الرمس عن مباريات الأسبوع الماضي، في وقت تعادل فيه النواخذة مع الفجيرة سلبياً السبت الماضي ليصل النواخذة برصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس.

وفي اللقاء الرابع يتطلع الجزيرة الحمراء السابع برصيد 23 نقطة إلى مواصلة الانتصارات وذلك عندما يلتقي بفريق غلف اف سي الثاني عشر برصيد 17 نقطة ، وفي آخر مواجهات اليوم الأول يلتقي ((الجريحان)) غلف يونايتد صاحب المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة والحمرية الثالث عشر بـ 15 نقطة والذي خسر على أرضية ملعبه أمام العروبة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز