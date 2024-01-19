«الأبيض».. فرصتان للتأهل المباشر إلى ثمن النهائي الآسيوي

حافظ منتخبنا الوطني بتعادله بعشرة لاعبين مع منتخب فلسطين 1-1، ضمن الجولة الثانية، على حظوظه في التأهل عن المجموعة الثالثة، إلى الدور ثمن النهائي في كأس آسيا بقطر، إذ يحتاج ((الأبيض)) إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة، للحصول على إحدى بطاقات الصعود إلى الأدوار الإقصائية، التي تمنح لأول فريقين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، عقب نهاية الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات، وتشهد الثلاثاء المقبل، مواجهات الإمارات مع إيران على استاد المدينة التعليمية، وهونغ كونغ مع فلسطين على استاد عبدالله بن خليفة.

ويملك ((الأبيض)) في رصيده 4 نقاط، بعد تعادله مع منتخب فلسطين على ملعب استاد الجنوب في الوكرة مساء أول من أمس، وفوزه في الجولة الأولى على منتخب هونغ كونغ 3 - 1 يوم الأحد الماضي على استاد خليفة الدولي.

فيما يملك منتخب فلسطين نقطة واحدة، بعد خسارته للجولة الأولى من منتخب إيران 1 - 4، ما يعني أن خسارته للجولة الثالثة الأخيرة، ربما تدخله في حسابات معقدة للتأهل لأنه سينتظر في تلك الحالة، نتيجة لقاء هونغ كونغ وفلسطين، وكذلك باقي نتائج مباريات المجموعات الأخرى التي تنتهي الخميس المقبل، على أن تقام مباريات الدور ثمن النهائي غداً وبعد غدٍ والثلاثاء والأربعاء المقبلين.

ظروف المباراة

من جانبه، قال علي سالمين لاعب منتخبنا الوطني: ((الأهم عدم الخسارة وظروف المباراة أجبرتنا على طريقة الأداء التي قدمناها في الشوط الثاني، ولم ندخل المباراة بقوة أيضاً، وسجلنا هدفاً، ولكن الطرد غير طريقتنا، ولدينا مباراة ثالثة صعبة علينا التركيز عليها، وسندرس المنتخب الإيراني، ونطبق فكر المدرب، لأننا نعرف مدى قوة وصعوبة المواجهة، ولدينا ثقة عالية في قدرتنا على تحقيق نتيجة إيجابية)).

وبدوره، قال خالد عيسى حارس منتخبنا الوطني، ونجم مباراتنا أمام منتخب فلسطين: ((أظهر لاعبو منتخبنا روحاً قتالية عالية في الجولة الثانية، وهي من المكاسب المهمة في تلك المباراة، خصوصاً أن 90 % من تشكيلة المنتخب تلعب في بطولة آسيا للمرة الأولى، وسعينا بكل تأكيد إلى حسم التأهل، إلا أننا تأثرنا بحالة الطرد، الذي جاء في توقيت صعب.

وخليفة الحمادي قدم مباريات سابقة قوية مع منتخبنا، وشارك في الهدف الذي سجلناه، وما أقدمه في الملعب واجباً علي، ويجب أن أساند اللاعبين الشباب، ونعد الجمهور بمحاولة تقديم الأفضل الثلاثاء المقبل، أمام منتخب إيران، ونتمنى أن يكتب لنا التأهل عن المجموعة الثالثة في الجولة الأخيرة)).

تأثير الطرد

بينما قال علي صالح لاعب نادي الوصل ومنتخبنا الوطني: ((حصلنا على نقطة مهمة رغم ظروف المواجهة، وقدمنا أداءً جيداً في الشوط الأول وحتى طرد خليفة الحمادي، وبعدها سعينا بكل جهدنا للحفاظ على النتيجة، وتركيزنا الآن على المباراة المقبلة أمام إيران)).

وقال خالد الهاشمي لاعب منتخبنا الوطني: ((تأثرنا بالنقص العددي منذ الدقيقة 35، والحضور الجماهيري الكبير المساند للمنافس، والجميع لم يقصر، وقدم الشباب كل ما لديهم، ونقطة أفضل من الخسارة في الظروف التي مررنا بها خلال المباراة، وسندرس منتخب إيران، وسندخل المواجهة برغبة الفوز والتأهل)).

إشادة بالمقاتلين

في حين، قال سيرجيو كوستا مساعد مدرب منتخبنا الوطني، الذي حضر المؤتمر الصحفي بعد المباراة لطرد مدربنا البرتغالي باولو بينتو: ((كان لدينا مواجهتان في مباراة واحدة، الأولى في الشوط الأول من المباراة، ونجحنا في السيطرة على مجريات اللعب، والثانية ما بعد لحظة احتساب ضربة جزاء والبطاقة الحمراء، لأن كل الظروف تغيرت بعد ذلك.

ومنتخب فلسطين لعب مباراة جيدة ساهم فيها ما جرى من نقص عددي في صفوفنا، واعتمد كثيراً على الكرات العرضية، ونجح من إحداها بالتسجيل، ونتطلع إلى أن نكون أكثر قوة وجاهزية في اللقاء القادم ضد إيران في الجولة الثالثة)).

وأضاف: ((لاعبونا كانوا محاربين، وقدموا مباراة بطولية بلا شك، ويستحقون الإشادة لأنهم بذلوا جهوداً مضاعفة لتعويض حالة الطرد، وكانت المباراة عاطفية مليئة بالمشاعر المختلفة، لا سيما فيما يتعلق بهذا الحضور الجماهيري الكبير الذي أضفى منافسة من نوع آخر، ونحن ذاهبون إلى مواجهة إيران لتحقيق الفوز فقط وجني النقاط الثلاث.

وهذا هدفنا الأهم، ولدينا الوقت للتحضير واستعادة طاقة اللاعبين، ونستهدف التركيز أكثر على الخطوة القادمة لنا في البطولة بحثاً عن ضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي)).

ورفض سيرجيو، التفكير فيمن يلاقي ((الأبيض)) حال تأهله للمرحلة المقبلة من البطولة، مبيناً أنهم يتعاملون مع كل مباراة على حدة، ويركزون جهودهم باستمرار على المباراة التي تنتظرهم، وتحدث عن طرد المدير الفني، وأوضح أن بينتو تحدث إلى الحكم ونال بطاقة صفراء، لكنه لم يرتكب مخالفة تستوجب طرده، مشيراً إلى أن المباراة شهدت الكثير من العوامل التي أثرت على سيرها، وأبرزها بالطبع كان طرد خليفة الحمادي.

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