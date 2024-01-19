الوحدة يواجه الزمالك بـ«دولية العنابي» اليوم

تنطلق، اليوم، على أرضية استاد آل نهيان، بطولة الوحدة الدولية الودية، التي ينظمها ((العنابي)) تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بمشاركة أندية الوحدة والزمالك المصري والاتفاق السعودي وأم صلال القطري، في إطار استعداداتها للاستحقاقات المقبلة خلال فترة التوقف الحالية بسبب كأس الأمم الآسيوية وكأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق البطولة بمواجهة تجمع الاتفاق السعودي مع أم صلال القطري عند الساعة 17:10، فيما يواجه الوحدة نظيره الزمالك في المباراة الثانية عند الساعة 20:45، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية يوم الأربعاء المقبل، ويسبق مباراة الوحدة والزمالك حفل افتتاح البطولة الذي يحييه الفنان المصري عمر كمال، بينما قررت اللجنة المنظمة إقامة مباراة استعراضية بين نجوم العنابي القدامى على هامش البطولة في السادسة والنصف مساء غدٍ.

ويخوض الوحدة البطولة بحلة فنية جديدة بقيادة الصربي غوران توفيغدزيتش الذي أسندت له شركة كرة القدم مهمة تدريب الفريق الأول خلفاً للهولندي آرنو بويتنويغ بعدما قاد الفريق مؤقتاً عقب إقالة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

ويسعى غوران خلال البطولة التي تمثل الظهور الأول له مع ((أصحاب السعادة)) إلى تجهيز اللاعبين وعلاج السلبيات والأخطاء التي عابت أداء الفريق خلال الفترة الماضية، سواء في الجانب الهجومي أو الدفاعي، إذ يتطلع المدرب الصربي الذي قاد الفريق قبل فترة قصيرة خلال التوقف للوقوف على مستوى جميع اللاعبين من أجل الوصول إلى التشكيلة والخطة الأنسب التي سيقود بها الفريق في النصف الثاني من الموسم.

وستكون البطولة فرصة جيدة أمام الجهاز الفني للعنابي للاحتكاك مع فرق قوية، حيث تأتي المواجهة أمام الزمالك لتمثل اختباراً مهماً يأمل العنابي خلالها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المباراة.

وشهدت تدريبات الوحدة خلال الأيام الماضية التركيز على الجوانب الفنية والخططية، وتصعيد بعض اللاعبين الشباب إلى تدريبات الفريق الأول الذي يغيب عنه الثلاثي الدولي طحنون الزعابي وعبد الله حمد والسوري عمر خريبين، إضافة إلى الأرجنتيني كريستيان جوانكا الذي يتدرب مع الرديف بعد خروجه من الحسابات بعد قرار النادي باستبداله خلال فترة الانتقالات الشتوية والاتجاه لإنهاء إعارته من الشباب السعودي.

في المقابل يسعى الزمالك لتجهيز لاعبيه تحت قيادة مدربه معتمد جمال، قبل عودة الفريق إلى استحقاقاته المقبلة عقب مشاركة المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية، خصوصاً وأن الفريق يدخل مرحلة مهمة وذلك عقب انتهاء أزمة القيد التي عانى منها خلال الأشهر الماضية.

وأدى الزمالك مرانه الأساسي على ملعب آل نهيان، في السابعة والنصف مساء أمس، بعدما كانت قد وصلت البعثة إلى أبوظبي، أول من أمس الخميس، بمشاركة جميع اللاعبين، إذ ضمت قائمة الزمالك كلاً من: محمد عواد، معاذ علاء الدين، عبد الرحمن نفاد في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع محمد عبد الشافي، حاتم سكر، أحمد زكي، محمود حمدي الونش، مصطفى الزناري، محمود علاء، حمزة المثلوثي، وعمر جابر، ولخط الوسط كل من عمرو السيسي، محمد أشرف روقا، نبيل عماد دونغا، سيد عبدالله نيمار، مصطفى شلبي، يوسف أوباما، شيكابالا، محمد حسام بيسو، محمد السيد، وإبراهيما نداي، وثلاثي الهجوم سامسون أكينولا، ناصر منسي، وعمار ياسر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز