تألق«وجود الباهية» في بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية

خطفت المهرة ((وجود الباهية)) لمربط رأس الخيمة الأضواء، مسجلة أعلى معدل من النقاط خلال منافسات اليوم الأول للنسخة الرابعة لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية ((للمرابط الخاصة))، التي انطلقت أول من أمس على كورنيش المغيرة في منطقة الظفرة برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وبتنظيم جمعية الإمارات للخيول العربية.

وجاء تألق المهرة ((وجود الباهية)) في مستهل الفعاليات بعد فوزها بالمركز الأول في القسم ((أ)) أول أقسام فئة المهرات عمر سنة، وحققت 92.30 نقطة، وجاءت في المركز الثاني ((إيه إل رجوة)) لعلان محمد علان، وحققت 91.50 نقطة، بينما حلت في المركز الثالث ((مراكش أر إم)) لروبيا مارتينس، وسجلت 91.30 نقطة.

وتصدرت ((إم كيه غرام)) لمحسن حسين عمارة، القسم ((ب)) وحققت 91.10 نقطة، تلتها في المركز الثاني ((عفراء اللورد)) لمربط اللورد، وحصلت على 90.70 نقطة، بينما حلت في المركز الثالث ((لويجيه)) لمحمد عبدالله القبيسي، وسجلت 90.60 نقطة.

وأحرزت ((جليسة الفراس)) لمربط الفراس المركز الأول في القسم ((ج))، محققة 90.80 نقطة، وحلت في المركز الثاني ((رنانة الريماس)) لمربط الريماس، وسجلت 90.70 نقطة، بينما حلت ثالثة ((أم كيه ظبية)) لعمرو محسن، ونالت أيضاً 90.70 نقطة.

نتائج

واحتلت ((غياهب الهواجر)) للدكتور غانم الهاجري المركز الأول في القسم ((د)) آخر أقسام فئة المهرات عمر سنة، وحققت 91.20 نقطة، وجاءت في المركز الثاني ((مزن النور)) لمربط النور، وحققت 91.10 نقطة، بينما حلت في المركز الثالث ((قمرا الهواجر)) للدكتور غانم الهاجري، وحصلت على 91.00 نقطة.

وتصدرت ((جنانة)) لسلطان محمد المرزوقي القسم ((هـ)) آخر أقسام المهرات عمر سنة، وحققت 91.20 نقطة، وجاءت بالمركز الثاني ((مياسة آل فهيد)) لمبارك سعيد الهاجري، وسجلت 90.80 نقطة، بينما جاءت في المركز الثالث ((رنيم الباهية)) لسلطان محمد الشامسي، وحصلت على 90.60 نقطة.

وحصدت ((دي وداد)) لإياد نبيل عويضة المركز الأول في القسم ((أ)) لفئة المهرات عمر سنتين، وحققت 91.80 نقطة، تلتها في المركز الثاني ((مزن مغيدر)) لراشد سيف الزعابي، وحصلت على 90.90 نقطة، بينما ذهب المركز الثالث إلى ((وعد بي إتش إم)) لمحمد سعيد الهاجري، ونالت 90.80 نقطة.

أما صدارة القسم ((ب)) فقد ذهبت إلى ((كيه بي قمرا)) لخليفة مراد البلوشي، وحققت 91.20 نقطة، وجاءت في المركز الثاني ((نجوى الباهية)) لعلي أحمد الفياض، بينما حلت في المركز الثالث ((تاليا)) لسالم الدرعي.

واختتمت منافسات اليوم الأول بالقسم ((ج)) للمهرات عمر سنتين، وحلقت بالمركز الأول ((كنوز الباهية)) لسلمى محمد آل علي، وحصلت على 91.30 نقطة، وجاء ثانية ((أم أو غاية)) لمربط المخاوي، وحققت 90.90 نقطة.

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