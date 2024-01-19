العين يلعب 3 وديات مع ظفار والتعاون والأخدود

(MENAFN
- Al-Bayan)
يخوض العين 3 تجارب ودية في إطار برنامجه الإعدادي للاستحقاقات المقبلة على المستويين الداخلي والقاري، ويبدأها بمواجهة ظفار العماني، الاثنين المقبل، باستاد خليفة بن زايد، قبل أن يواجه كلاً من التعاون والأخدود السعوديين يومي 27 الجاري، و2 فبراير المقبل على التوالي.
من ناحية أخرى احتفى نجوم الفريق على هامش الحصة التدريبية، أول من أمس، بنجم الفريق الأسبق البرازيلي، رودريغو مينديز، الذي لعب للعين في الموسم الاستثنائي الذي حصد فيه الثلاثية التاريخية في عام 2003.
وعبر مينديز عن سهادته بالاستقبال الحار من فريقه السابق، فيما قدم له المدرب كريسبو، وقائد الفريق بندر الأحبابي، قميص النادي الذي حمل توقيعات نجوم الفريق .
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