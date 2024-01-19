العين يلعب 3 وديات مع ظفار والتعاون والأخدود

يخوض العين 3 تجارب ودية في إطار برنامجه الإعدادي للاستحقاقات المقبلة على المستويين الداخلي والقاري، ويبدأها بمواجهة ظفار العماني، الاثنين المقبل، باستاد خليفة بن زايد، قبل أن يواجه كلاً من التعاون والأخدود السعوديين يومي 27 الجاري، و2 فبراير المقبل على التوالي.

من ناحية أخرى احتفى نجوم الفريق على هامش الحصة التدريبية، أول من أمس، بنجم الفريق الأسبق البرازيلي، رودريغو مينديز، الذي لعب للعين في الموسم الاستثنائي الذي حصد فيه الثلاثية التاريخية في عام 2003.

وعبر مينديز عن سهادته بالاستقبال الحار من فريقه السابق، فيما قدم له المدرب كريسبو، وقائد الفريق بندر الأحبابي، قميص النادي الذي حمل توقيعات نجوم الفريق .

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