فوز النصر بانطلاقة «دولية دبي للسلة»

حقق النصر فوزاً مهماً على الحكمة اللبناني بنتيجة 79 - 73 في المجموعة الأولى بانطلاقة بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ 33 بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، بمشاركة 12 فريقاً، فيما خسر منتخب الإمارات مباراته الأولى أمام فريق الفلبين بنتيجة 66 - 82.

حضر انطلاقة البطولة اللواء ((م)) إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة،

وفاز أهلي طرابلس على بيروت اللبناني بالمجموعة الثانية بنتيجة 81 - 75، وتقام 5 مباريات اليوم ويلعب النصر أمام أهلي بنغازي الليبي والوحدة السوري مع فريق الفلبين ومنتخب تونس مع الحكمة اللبناني بالمجموعة الأولى، ويلعب أهلي طرابلس الليبي مع الهومنتمن اللبناني، والرياضي اللبناني مع سلا المغربي ضمن المجموعة الثانية.

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