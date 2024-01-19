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الأولمبي والسعودية في افتتاح البطولة الدولية اليوم

1/19/2024 7:19:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يواجه منتخبنا الأولمبي لكرة القدم ضيفه السعودي اليوم بملعب ذياب عوانة بدبي، في المباراة الافتتاحية للبطولة الدولية الودية للمنتخبات تحت 23 سنة، بينما يلتقي منتخبا مصر مع العراق . تأتي البطولة ضمن استعدادات منتخبات الإمارات والسعودية والعراق لكأس آسيا في قطر.

وأكمل الأولمبي تحضيراته للمواجهة بأداء مجموعة من الحصص التدريبية في معسكره بمقر اتحاد الكرة.

ويلعب منتخبنا في المجموعة الثانية من كأس آسيا مع منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والصين، ويلعب ((الأخضر))، ، في المجموعة الثالثة مع العراق وتايلاند وطاجيكستان، بينما تضم المجموعة الرابعة الكويت وأوزبكستان، وفيتنام وماليزيا، وتضم المجموعة الأولى منتخبات قطر وأستراليا والأردن وإندونيسيا.

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