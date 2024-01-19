الأولمبي والسعودية في افتتاح البطولة الدولية اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
يواجه منتخبنا الأولمبي لكرة القدم ضيفه السعودي اليوم بملعب ذياب عوانة بدبي، في المباراة الافتتاحية للبطولة الدولية الودية للمنتخبات تحت 23 سنة، بينما يلتقي منتخبا مصر مع العراق . تأتي البطولة ضمن استعدادات منتخبات الإمارات والسعودية والعراق لكأس آسيا في قطر.
وأكمل الأولمبي تحضيراته للمواجهة بأداء مجموعة من الحصص التدريبية في معسكره بمقر اتحاد الكرة.
ويلعب منتخبنا في المجموعة الثانية من كأس آسيا مع منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والصين، ويلعب ((الأخضر))، ، في المجموعة الثالثة مع العراق وتايلاند وطاجيكستان، بينما تضم المجموعة الرابعة الكويت وأوزبكستان، وفيتنام وماليزيا، وتضم المجموعة الأولى منتخبات قطر وأستراليا والأردن وإندونيسيا.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN19012024000110011019ID1107744412
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.