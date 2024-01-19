طبعة تايوانية جديدة

فوزه يصنع مخاطر جديدة في ملامح الجغرافيا السياسية في العالم خلال العام 2024، تاريخ ميلاده تزامن مع مشهد عالمي جديد، وبعد 64 عاماً جاء تاريخ توليه رئيساً يتزامن مع متغيرات كبرى تزداد خطراً.

لاي تشينج تي- الطبيب القادم من أسرة فقيرة تعمل في مجال التعدين، فاز يوم الثالث عشر من يناير الجاري في انتخابات الرئاسة التايوانية - بعد سباق مع اثنين من المرشحين هما: هو هو يو - إيه (66 عاماً) من حزب ((الكومينتانغ)). ضابط شرطة سابق وعمدة تايبيه الحالي، يدعو إلى توثيق العلاقات مع البر الصيني.

والثاني هو كو وين - جي (64 عاماً) عن ((حزب شعب تايوان)). عمدة تايبيه السابق، وكان يقول إنه سيتبع السياسات الخارجية للرئيسة تساي، ويدعو أيضاً إلى إجراء محادثات مع بكين.

فوز لاي تشينج تي في الانتخابات الرئاسية، جاء بمثابة حجر جديد في المياه الجيوسياسية، التي باتت تحمل الكثير من القلاقل، لاسيما أن حزبه التقدمي الديمقراطي المؤيد لاستقلال تايوان بولاية ثالثة، وذلك بأكثر من 40 % من الأصوات.

تداعيات فوز لاي شهدت ردود أفعال من الشد والجذب، بين الصين من جانب، وبين دول عديدة بادرت بتقديم التهنئة إلى الرئيس التايواني الجديد من جانب آخر، الصين تؤكد دائماً على أن تايوان جزء منها، والتاريخ يحكي لنا قصة هذه الجزيرة التي تقع على مسافة 161 كم من ساحل جنوب شرق الصين، ففي أعقاب الحرب الأهلية في الصين، وانتصار ماو تسي تونج، هربت سلطات الصين التي كانت تحكم قبل هذه الحرب إلى تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي منذ انسحاب حكومة الحزب القومي ((الكومينتانغ)) الذي خسر أمام الحزب الشيوعي الصيني عام 1949، ويرى الكثيرون من التايوانيين أن مصالحهم الحالية لا تتفق مع توجهات الحكومة الصينية الحالية، لكن الحزب الشيوعي الصيني يعتبر عودة تايوان إلى الوطن الأم قضية أمن قومي، وكثيراً ما شدد الرئيس شي جين بينج على ضرورة توحيد الصين مع تايوان.

أخيراً، ووسط تجاذبات كبرى بدت تطفو فوق السطح، بعد استمرار الحزب التقدمي الديمقراطي المؤيد لاستقلال تايوان في ولاية ثالثة، نحن أمام استمرار لسياسة رئيسة تايوان السابقة، من دون حدوث تغيير في نهج وفلسفة واستراتيجية الحزب الحاكم في تايوان، فضلاً عن أن تصريحات وتوجهات الرئيس التايواني الجديد يمكن أن تقود إلى تعقيد العلاقة مع الحكومة الصينية، وزيادة مساحة تدخلات واشنطن في توسيع الفجوة بين بكين وتايبيه، فضلاً عن أن الإدارة الأمريكية يمكن أن تستغل رغبة شباب تايوان في توثيق علاقاتهم مع الغرب وأمريكا، في عرقلة قطار الوحدة، ومن ثم، فإننا أمام مشهد جيوسياسي جديد يطرق خرائط العالم، في ظل صراع إرادات ونفوذ ليس فقط على المستوى الإقليمي على المستوى الدولي أيضاً، وبالتالي، فإن من يدقق في تفاصيل الحالة التايوانية، يتأكد له أن الطبعة التايوانية الجديدة ستكون حاضرة بقوة في إعادة ترتيب رقعة الشطرنج العالمية.