حُبُّ الأوطان

زُيِّنَ للناس حٌبُّ الأوطانِ والحنين إلى الأخدان.

ولا عجب في ذلك، فالنفس إلى مولدها مشتاقة، وإلى مسقط رأسها تواقة. وإذا كان الطائر يحن إلى أوكاره، أفلا يحنُّ الإنسان إلى أوطانه!.

قال ابن الرومي:

وحبَّبَ أوطانَ الرِجالِ إليهمُ

مَآربُ قضَّاها الشبابُ ‌هنالِكا

إذا ذَكروا أَوطانَهم ذكَّرَتْهُمُ

عُهودَ الصِبا فيها فحنّوا لِذَلِكَا

وأخبارٌ العرب وأشعارهم في الحنين إلى أوطانهم كثيرة لا تحصى.

وقد استدل الجاحظ على كرم الحمام، وصدق خلقه، ما رُكِّبَ فيه من الإلف والأنس والنّزاع والشّوق. قال: ((وذلك يدلّ على ثبات العهد، وحفظ ما ينبغي أن يحفظ، وصون ما ينبغي أن يصان، وإنه لخلق صدق في بني آدم، فكيف إذا كان ذلك الخلق في بعض الطير)).

وما وقوف الشعراء العرب على الأطلال، وبكائهم مع التعظيم والإجلال، إلا رمز لهذا الارتباط؛ بمواطن الحب والحياة والجمال.

لذلك رأينا العربي إذا سافر حمل معه حفنة من تراب وطنه يشمه ويكحل عينيه بمرآه.

وكثيرة هي النصوص التي تحدثنا عن حب العربي لوطنه رغم ‌حَمارّة ‌القيظ، وصَبارّة الشتاء.

قيل لأعرابي: ((كيف تصنع في البادية إذا اشتد القيظ، وانتعل كل شيء ظله؟ قال: وهل العيش إلا ذاك، يمشي أحدنا ميلاً فيرفَضُّ عرقاً، ثم ينصب عصاه، ويلُقي عليها كساءه، ويجلس في فيئه يكتال الريح، فكأنه في إيوان كسرى!

وسئل أعرابي من أين أقبلت؟ قال: من هذه البادية. قيل: وأين تسكن منها؟ قال: مساقط الحمى... لعمر الله ما نُريد بدلاً، ولا نبغي عنها حولا، أمّا الفلوات فلا يملولح ماؤها، وتحمى تربتها، ليس فيها أذى، ولا قذى، ولا وعك، ولا لوم، ونحن بأرفه عيش، وأوسع معيشة، وأسبغ نعمة. قلت: ما طعامكم؟

قال: بخ بخ الهبيد،- أي: الحَنْظَل والضِّباب،-جمع ضب- واليرابيع،-نوعٌ من الفأر- مع القنافذ والحيات، وريثما الله أكلنا القد،-نوع من الجلد- واشتوينا الجلد، فلا نعلم أحداً أخصب منا عيشاً، فالحمد لله على ما رزق من السعة، وبسط من حسن الدعة.