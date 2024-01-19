كيف ننظر للحياة؟

ينصح والد ابنته وهي تهم بالخروج تلبية لدعوة على العشاء صحبة صديقاتها: حاولي قدر استطاعتك أن تستمتعي بكل لحظة خلال الوقت الذي تمضينه على العشاء، كان يقصد أن تستمتع بالطعام والأحاديث والموسيقى المناسبة خلال الأمسية، أن تزيح من تفكيرها كل ما يمكن أن يؤثر سلباً على هذا الاستمتاع، وكأنه يقول لها إن الإنسان ابن لحظته الآنية التي إن تولت فلن تعود لذلك عليه أن لا يفرط فيها خاصة إذا كانت لحظة مبهجة يصحبه فيها أناس مبهجون.

فالحياة حولنا مليئة بمسببات الحزن والكآبة والأخبار السيئة، فلا نخلط الحابل بالنابل إذن ولنحيَ كل لحظة في حياتنا بحسب سياقها وظروف عبورها، هناك أوقات جادة وصارمة تعبرنا كل يوم حيث لا مكان فيها للعب أو الضحك، وهي تأخذ منا الكثير، وهناك أوقات يروّح فيها الإنسان عن نفسه، وعليه أن يغتنمها.

وفي الحديث الشريف ((روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كلت عميت))، يقول هذا الوالد لابنته، اغتنمي ذلك، لأن الذين يعيشون لحظتهم هم أناس متماسكون، متزنون وفي أفضل حالاتهم النفسية.

لم يحظَ كل الناس بآباء يقدمون لهم مثل هذه النصيحة الثمينة، لذلك لا يستمتع الجميع بلحظتهم ولا يعيشونها كما يجب، فهناك من يغض الطرف عن المباهج والنعم التي تحيط به من كل جانب، إنه ينسى ولا يرى إلا ما تحت قدميه فقط، لذلك فهو دائم التأسي والتحسر على ما فاته من الماضي أو على ذكرياته التي تولت، هؤلاء المصابون بحالة العيش في الماضي يقول علماء السلوك إنهم أشخاص ليسوا معافين نفسياً بل إنهم عرضة للسقوط في الاكتئاب في أية لحظة!

وهناك من قطع صلته بالماضي وصار كنبتة بلا جذور، وهو لا يبالي بذلك، لكنه لم يغرس نفسه في الحاضر أو في اللحظة التي يعيشها بل إن عقله ونظره مصوّبان دائماً نحو الغد، لا يفكر إلا في المستقبل، كيف سيكون، وماذا سيمتلك، وكيف سيعيش و... وهذا النوع من الناس عرضة للتوتر والقلق، لنقص حاد في فضيلة القناعة ومستوى الإيمان!