مواجهة الإرهاب مستمرة

الوضوح والشفافية والقوة والحزم مزايا وصفات إماراتية توضح وتؤكد مواقف وتحركات وقرارات دولة الإمارات في مواجهة الإرهاب ومحاربته المستمرة، ولن تتهاون أو تتغاضى القيادة والحكومة الإماراتية عن كل ما قد يؤثر أو يزعزع أمانها واستقرارها. الإمارات من أوائل الدول التي صنفت جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة وجماعة إرهابية بشكل واضح وعلني وصريح، وعملت على التصدي لها ولأفكارها المنحرفة ولممارساتها وأفعالها الإرهابية وتحركاتها المهددة للمجتمع وأفراده واستقراره وأمنه، إلا أنه من المهم التطرق إلى أن الحكومة الإماراتية اتخذت كافة الطرق والوسائل للتعامل مع المنظمين لجماعة الإخوان المسلمين وللحاملين لأفكار التنظيم الإخواني كذلك، حيث إنها قامت في بداية الأمر بمناصحتهم وتوجيههم ودعوتهم للعودة إلى صوابهم، وقد قامت الجهات المعنية بتبيين وتوضيح الخلل والانحراف في فكرهم وإرشادهم إلى الطريق والفكر الصحيح، إلا أن هناك منهم من تشرب هذا الفكر العفن حتى أصبح يسري في عروقه؛ مما جعله شخصاً عاقاً ناكراً لجميل وفضل وطنه، يسعى لنشر الفساد واستخدام العنف والقتل وسفك الدماء في سبيل تحقيق أهداف تنظيمهم الإرهابي.

التسريبات التي نشرت لأعضاء التنظيم خلال الأيام الماضية هي صادمة للشعب الإماراتي المخلص لوطنه والمحب لقيادته والمتسامح الكريم المحب للخير للآخرين، حيث إنها تتنافى مع دين وقيم وثقافة أبناء الإمارات الذين تربطهم مع قيادتهم علاقة حب واحترام وترابط حتى أصبحت العلاقة بين الحاكم والمحكوم في دولة الإمارات نموذجاً يضرب به المثل، إلا أنه في الجانب الآخر ما قيل في تلك التسريبات بالنسبة للمطلع والباحث والمتخصص في فكر الجماعات الإرهابية والمنحرفة يرى أنه شيء طبيعي؛ لأن تنظيم الإخوان المسلمين جماعة لا تؤمن بالوطن، ولا تراعي حرمة للدم، وتسعى لفعل أي شيء لتحقيق هدفها، كما أنهم ليسوا أهل دين، فالدين لديهم ما هو إلا وسيلة لتحقيق أهدافهم، كما أنهم أهل كذب وخداع وخيانة ومراوغة، وهذا ما أثبته الواقع ووثقه تاريخهم.

ليس بغريب على الإخوان المسلمين السعي لإنشاء تنظيم سري الهدف والغاية منه زعزعة أمن واستقرار دولة الإمارات عن طريق القيام بتنفيذ عمليات إرهابية، وارتكاب أعمال عنف مع إيجاد وتوفير المبررات من خلال فكرهم العفن المنحرف الذي يتعارض مع الدين والقيم الإنسانية والفطرة السليمة، كذلك يتنافى مع الأعراف والقانون، حيث يعتبر هذا الفعل جريمة شنيعة ويعاقب عليها بأشد العقوبات، إلا في فكرهم ومنهجهم يعتبر ذلك مباحاً، بل ((حلالاً)).

تربينا منذ الصغر على حب الوطن وحكامه، وزُرع فينا حب التضحية لأجله، وأن الدفاع عن الوطن واجب وشرف، والتضحية بالدم والروح عز وفخر، وطاعة ولاة الأمر طاعة لأوامر الله ورسوله، هكذا هم أبناء الإمارات المخلصون الأوفياء، وهذا بالطبع عكس ما يؤمن به الإخوان المسلمون ومن يحملون فكرهم، حيث لا يؤمنون بالوطن ولا يوجد ولاء وانتماء له، وبيعتهم لغريب إرهابي منحرف فهي بيعة باطلة.

في الفترة الماضية، طرح البعض فكرة التوقف عن الكتابة عن الإخوان المسلمين وفكرهم وأهدافهم بحجة أن الجميع أصبحوا يعرفون ما يكفي عنهم ولا داعي للتكرار، من جهتي أختلف مع هذا التوجه وهذه الفكرة والنظرة لعدد من الأسباب، أولها: أهمية التذكير، من مبدأ أن الذكرى تنفع المؤمنين، ثانياً: الإخوان المسلمون سيبقون دائماً خطراً على المجتمعات وأمنها، بل على عقيدتها، فيجب على الجميع الاستمرار في توضيح خطرهم وخطر فكرهم وأساليبهم؛ لذا لا بد من تعزيز الأمن الفكري للمجتمع لمواجهة الخطر الفكري من جميع التيارات المنحرفة، وعلى رأسهم الإخوان المسلمون.

من هنا يجب على جميع المؤسسات الرسمية، كالمساجد والمدارس والجامعات ووسائل الإعلام والكتاب والمثقفين، الاستمرار بفضح الفكر الإخواني وتعريته، والعمل على تعزيز الروح الوطنية وحب الوطن.

سنبقى نحارب هذا التنظيم الإرهابي ومن يحمل فكره، والتحذير منهم، فالإخوان المسلمون كالطفيليات يبحثون عن المصائب والأزمات بهدف الاستفادة منها واستغلالها لإثارة الناس والتلاعب بعواطفهم وتحريضهم على حكامهم ودولهم حتى تعم الفوضى والفساد، وتسيل دماء الأبرياء التي لا قيمة لها عندهم، وما يهمهم إلا تحقيق أهدافهم ومصالحهم.