ثقتنا لن تهتز

ثقتنا كبيرة في لاعبي المنتخب الوطني بالتأهل إلى ثمن نهائي بطولة آسيا لكرة القدم، فحظوظ المنتخب الوطني قائمة للصعود إلى دور الـ16، رغم تعادله مع المنتخب الفلسطيني 1 ـ 1 أول من أمس بعد مباراة مثيرة تسيدها الفلسطيني، خاصة بعد حالة الطرد التي أربكتنا تماماً، وأشيد فيها بشكل خاص بالحارس المتألق خالد عيسى الذي قدم مستويات متميزة استحق بها لقب أفضل لاعب في المباراة، لأنه بالفعل كان نجماً فوق العادة.

التعادل رفع رصيد منتخب الإمارات إلى 4 نقاط محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثالثة، ويتأهل إلى دور الـ16 أول وثاني كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

قدم منتخبنا عرضاً سلبياً ودفعنا ثمناً غالياً نتمنى تجاوزه في المباراة المقبلة، فالمظهر العام لم يكن مطمئناً، وكان منتخب فلسطين الطرف الأخطر، والشيء الملفت هو المكسب الجديد للمنتخب اللاعب الصاعد سلطان عادل الذي أصبح أصغر لاعب إماراتي يسجل في تاريخ مشاركتنا في البطولة القارية، لا أريد أن أتدخل وأقول لماذا لم يشارك المدرب هذا اللاعب أو ذاك فهي هي مسؤولية الجهاز الفني، كما أن الجهاز الإداري يعلم ويعرف كل خبايا الفريق، فهو وحده له حق التدخل، بينما الآخرون عاطفيون، يعبرون عن آرائهم وهذا من حقهم؛ لأن المنتخب هو واجهة البلد.

حتماً لا يمكن أن نلوم اللاعبين المشاركين في المباراة فمعظمهم من الوجوه والعناصر الجديدة، وثقتنا بهم لم تهتز وهم يدركون أهمية المباراة الأخيرة بالمجموعة أمام إيران أحد المنتخبات المرشحة للقب، ويدرك لاعبونا الشباب أنهم قادرون على تقديم عرض وأداء مختلف عن اللقاء الأخير، فقد تاه الفريق وعلى المدرب أن يستعيد حيوية المنتخب وطاقاته ونشاطه، بالإعداد النفسي وتهيئة اللاعبين، وهنا تلعب الإدارة دوراً في تحفيز اللاعبين ودعمهم من أجل أن يبقى المنتخب لأطول فترة ممكنة بالدوحة وأثق أنهم لن يخذلونا. والله من وراء القصد