حدث وتاريخ.. 20 يناير
التاريخ
1/19/2024 7:19:05 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
1944 الطيران البريطاني يلقي القنابل على برلين أثناء الحرب العالمية الثانية
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN19012024000110011019ID1107744406
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.