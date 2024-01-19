كوريا الشمالية تختبر أسلحة نووية تحت الماء

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أمس، بأن بيونغيانغ أجرت اختباراً لنظام أسلحة نووية، تحت الماء، رداً على التدريبات العسكرية الثلاثية، المشتركة، التي أجرتها كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، واليابان، الأسبوع الجاري.

ونقلت ((رويترز))، عن الوكالة تقريراً ذكر أن اختبار نظام ((هايل-5-23))، وهو الاسم الذي أطلقته كوريا الشمالية على مركبات مسيّرة هجومية تحت الماء ذات قدرات نووية، أجراه مركز أبحاث تابع لوزارة الدفاع في المياه قبالة ساحلها الشرقي، دون تحديد موعده.

في الغضون، اتهم المتحدث باسم الوزارة، الذي لا يُذكر اسمه، الحليفات الثلاث، الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، واليابان، بأنها أصبحت ((متلهفة)) للتدريبات العسكرية، وحذر من ((عواقب كارثية)).

جدير بالذكر، أن القوات البحرية من الدول الثلاث، أجرت، هذا الأسبوع، تدريبات مشتركة، اعتيادية، استمرت ثلاثة أيام، انتهت الأربعاء الماضي. شاركت في المناورات، حاملة الطائرات الأمريكية ((كارل فينسون))، في إطار الجهود لتحسين رد الدول الثلاث على تهديدات بيونيانغ النووية.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء عن المتحدث الرسمي الكوري الشمالي، قوله، في بيان، ((يجري إكمال الوضع المضاد المعتمد على الأسلحة النووية تحت الماء لجيشنا، وستستمر إجراءات الاستجابة المختلفة في البحر، وتحت الماء لردع المناورات العسكرية العدائية للبحرية الأمريكية وحلفائها)).

وفي سيئول، أصدرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، تحذيراً ضد سلسلة الاختبارات، التي أجرتها الجارة الشمالية، ودعت إلى وقفها فوراً، وقالت في بيان: ((جيشنا مستعد تماماً لاستفزازات كوريا الشمالية، في ظل وضع دفاعي مشترك قوي مع الولايات المتحدة))، وتعهدت برد ((ساحق)) إذا قامت كوريا الشمالية باستفزاز مباشر.

وجرى اختبار النظام المسيّر الجديد ((هايل))، الذي يعني ((تسونامي))، للمرة الأولى في مارس 2023، وقالت وسائل الإعلام الحكومية، حينها، إنه يهدف إلى شن هجمات تسلل في المياه وتدمير المجموعات الهجومية البحرية والموانئ العاملة الرئيسة، من خلال إطلاق موجة إشعاعية هائلة من انفجار تحت الماء.

هذا، ودعت كوريا الجنوبية مجلس الأمن الدولي، المنقسم، أول من أمس، إلى ((كسر الصمت)) بشأن التجارب الصاروخية المتصاعدة لكوريا الشمالية وتهديداتها. فصرح سفير كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة، هوانغ جون كوك، لصحافيين، بعد اجتماع مغلق طارئ للمجلس بشأن أول اختبار صاروخي باليستي تجريه كوريا الشمالية عام 2024، ((جرت مشاورات متعمقة)). يشار إلى أن سيئول بدأت العام الجاري فترة ولاية مدتها عامان كونها عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

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