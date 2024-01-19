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الإمارات تشارك في قمة «إيغاد» الاستثنائية

1/19/2024 7:19:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في القمة الاستثنائية لرؤساء الدول وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية الأفريقية ((إيغاد))، التي عقدت في العاصمة كامبالا، بمقر الرئاسة الأوغندية في عنتيبي، لبحث التطورات المستجدة في العلاقات بين الصومال وإثيوبيا (العضوان في ((إيغاد)))، وجهود حل الصراع الدامي في السودان، القائم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. إذ تسعى قمة ((إيغاد)) الاستثنائية في دورتها الـ42، إلى إيجاد السُبل الداعمة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في القرن الأفريقي برمته.

هذا، واجتمع رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا ((إيغاد))، أول من أمس، في مدينة عنتيبي الأوغندية في محاولة للخروج بحل سلمي. كان من بين الحضور رؤساء جيبوتي، وكينيا، والصومال، وجنوب السودان، إضافة إلى حضور قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو ((حميدتي)).

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