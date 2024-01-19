اتفاق باكستاني إيراني على تهدئة التوترات

أعلنت باكستان، أمس، اتفاقها مع إيران على ((تهدئة)) التوترات، في أعقاب قصف متبادل طال أهدافاً في أراضي البلدين، الأسبوع الجاري.

وجاء في بيان لباكستان بشأن مكالمة أجراها وزيرا خارجية البلدين، أن المسؤولين ((اتفقا على ضرورة تعزيز التعاون على مستوى العمل، والتنسيق الوثيق بشأن مكافحة الإرهاب، وجوانب أخرى ذات اهتمام مشترك)).

ونقل تلفزيون((جيو))، عن مصادر قولها، إن الحكومة الباكستانية قررت إنهاء الأزمة مع إيران، وإن اجتماعاً للحكومة برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء في باكستان، أقر إجراءً لإعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إيران.

وقبل ذلك، عقد رئيس الوزراء الباكستاني، اجتماعاً أمنياً طارئاً مع قادة الجيش والاستخبارات عقب تبادل ضربات جوية مع إيران ضد أهداف لمسلحين في كلا البلدين.

وأكد مسؤول أمني في إسلام آباد، أن رئيس أركان الجيش، ورئيس أجهزة الاستخبارات، دُعيا لحضور الاجتماع.

وقالت إسلام أباد، إن وزير الخارجية، جليل عباس جيلاني، تحدث هاتفياً مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان.

في وقت أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية بأن ((جيلاني أعرب عن استعداد باكستان للعمل مع إيران في كافة القضايا على أساس روح الثقة المتبادلة والتعاون))، مشدداً على الحاجة إلى تعاون أوثق في القضايا الأمنية.

بينما أكد عبداللهيان، في بيان، بعيد الاتصال، حرص بلاده على ((سيادة باكستان، وسلامة أراضيه، وتعاون البلدين لتحييد، وتدمير المعسكرات الإرهابية في باكستان أمر ضروري)).

جدير بالذكر أن العمليات العسكرية، التي قلما تحدث في منطقة بلوشستان الحدودية، السهلة الاختراق، أدت إلى زيادة التوترات الإقليمية، المتصاعدة أساساً، نتيجة ((حرب غزة))، بحسب متابعين.

وشنّت إيران، هجوماً صاروخياً بمسيّرات على ما وصفته بأنه أهداف ((إرهابية)) في باكستان ليل الثلاثاء الماضي، فيما ردّت باكستان بضرب أهداف لمسلحين داخل الأراضي الإيرانية، أول من أمس. واستدعت باكستان سفيرها من طهران وأعلنت أن مبعوث إيران الذي يقوم بزيارة إلى بلده، لن يسمح له بالعودة إلى إسلام آباد. إلى ذلك، دعت الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، إلى ضبط النفس، بينما عرضت الصين التوسط بين البلدين.

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