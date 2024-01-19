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«الناتو» محذّراً: حرب شاملة مع روسيا خلال عقدين

1/19/2024 7:19:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حذّر وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أمس، من احتمال اتساع الحرب الروسية الأوكرانية، لتضم دولاً مجاورة، بالتزامن مع تحذير آخر، أطلقه مسؤول عسكري كبير في حلف شمال الأطلسي ((ناتو))، حول إمكانية نشوب حرب شاملة لـ((الناتو)) مع روسيا خلال العقدين المقبلين، وقال: ((يتعين على المدنيين الاستعداد للأمر)).

وفي مقالة نشرتها، أمس، صحيفة ((تاغ شبيغل))، كتب بيستوريوس: ((نسمع عن تهديدات من الكرملين بصفة شبه يومية، كان أحدثها ضد أصدقائنا في دول البلطيق)). وفيما يخص القوات المسلحة الألمانية ((بوندسفير))، شدد بيستوريوس: ((يجب أن نعزز قدراتنا الدفاعية بسرعة، في ضوء إلحاح حالة التهديد)).

وأضاف: ((يجب أن نأخذ في الحسبان أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد يهاجم حتى إحدى دول ((الناتو)) يوماً ما)). بينما تابع: ذلك، لو حدث، سيتم خلال فترة من ((خمس إلى ثماني سنوات)) من الآن.

في الغضون، نقلت صحيفة ((تليغراف)) البريطانية، عن رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي ((ناتو))، الجنرال روب باور، ، قوله إنه ((بينما تستعد الجيوش لإمكانية اندلاع الحرب، فإنه يجب على المدنيين العاديين أن يكونوا مستعدين للصراع الذي يتطلب تغييراً شاملاً في حياتهم)).

وأوضح باور خلال تصريحات لصحافيين بعد اجتماع لقادة دفاع ((الناتو))، في بروكسل، أنه ((سيكون هناك حاجة إلى حشد أعداد كبيرة من المدنيين في حالة اندلاع الحرب))، منوّهاً بأنه ((يجب على الحكومات وضع أنظمة لإدارة العملية)).

وأضاف: ((علينا أن ندرك أن فكرة كوننا في سلام الآن هي أمر غير مسلم به. لهذا، تستعد قوات ((الناتو)) للصراع مع روسيا، لكن نطاق الاستعداد أوسع من ذلك بكثير، يشمل القاعدة الصناعية، والأشخاص العاديين، الذين يجب أن يدركوا أنهم يؤدون دوراً في هذا أيضاً)).

وأشاد باور، بما قامت به السويد، بعدما طلبت من مواطنيها الاستعداد للحرب قبل انضمام البلاد رسمياً إلى ((الناتو)). وتابع: ((هكذا يبدأ الأمر، بإدراك أن ليس كل شيء سيكون جيداً أو قابلاً للتخطيط خلال العشرين عاماً المقبلة)).

ومضى باور: ((نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر استعداداً في جميع المجالات، ويجب أن يكون لدينا نظام يساعد على العثور على المزيد من الأشخاص في حالة الحرب، كما يجب أن نتمكن من الاعتماد على قاعدة صناعية قادرة على إنتاج الأسلحة والذخائر بسرعة كافية لتتمكن من مواصلة الصراع في حال خضناه)).

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