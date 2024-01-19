سويسرا: شكاوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي

أفاد ممثلو الادعاء في سويسرا، بأنهم تلقوا شكاوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، في وقت تواجه فيه بلاده اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة، بحسب ((رويترز))، إذ استهدفت شكوى جنائية هرتسوغ خلال زيارة يقوم بها إلى سويسرا.

وقال مكتب المدعي العام السويسري، في بيان: ((سيتم فحص الشكاوى الجنائية، وفقاً للإجراءات المعتادة))، مضيفاً أنه سيتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية ((بشأن دراسة حصانة الشخص المعني)).

وفي إشارته إلى مسألة الحصانة، لفت البيان إلى أن إلغاءها ممكن ((ضمن شروط معينة)) بما في ذلك في حالات الاشتباه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وهي ((شروط متوافرة في هذه الحالة))، على حد قوله.

ولا يعتزم المكتب الكشف عن تفاصيل بشأن الجهة التي قدمت الشكاوى.

ولم يرد متحدث باسم مكتب هرتسوغ، ولا متحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية، ولا وزارة الخارجية على الفور على طلبات للتعليق، وفق ((رويترز)).

واطلعت ((فرانس برس))، على بيان بعنوان ((تحرك قضائي ضد جرائم ضد الإنسانية))، قالت إنه يشتبه صدوره عن الأشخاص، الذين يقفون وراء الدعوى، وأفاد البيان بأن عدداً من الأفراد الذين لم تكشف أسماؤهم، وجهوا اتهامات عبر المدعين الفيدراليين وسلطات الكانتونات في بازل، وبرن، وزوريخ.

وأظهر البيان أن المشتكين يطالبون بملاحقة جنائية، بالتوازي مع القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، التي تتهم إسرائيل فيها بارتكاب إبادة عبر حربها على غزة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز