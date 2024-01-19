الأمم المتحدة: إسرائيل تهين المعتقلين في غزة

اتهم مسؤول في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أمس، إسرائيل بإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين في غزة، قائلاً إنه التقى رجالاً احتجزوا لأسابيع، وتعرضوا للضرب وتعصيب الأعين، كما أطلق سراح بعضهم وهم يرتدون الحفاضات، بحسب ما أوردت ((رويترز)).

وقال أجيت سونغاي، ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال مؤتمر صحافي دوري للأمم المتحدة في جنيف، إن بعض السجناء أكدوا أن القوات الإسرائيلية عصبت أعينهم، واعتدت عليهم بالضرب، وعندما أفرجت عنهم كانوا عراة لا يرتدون سوى حفاضات.

وأضاف: ((إن عدد الرجال الذين اعتقلتهم إسرائيل منذ بدء العملية العسكرية في غزة، رداً على هجوم حركة ((حماس)) في السابع من أكتوبر الماضي، غير واضح، لكنه يقدر بالآلاف)).

وذكر سونغاي عبر دائرة الفيديو من رفح، جنوبي قطاع غزة، أن الرجال تم احتجازهم ((في ظروف مروعة عموماً)) من قبل قوات الأمن الإسرائيلية في أماكن مجهولة، وقال: ((هؤلاء هم الرجال الذين احتجزتهم قوات الأمن الإسرائيلية في أماكن مجهولة لمدة تتراوح بين 30 إلى 55 يوماً. هناك تقارير عن رجال تم إطلاق سراحهم لاحقاً، لكن فقط بالحفاضات دون أي ملابس مناسبة في هذا الطقس البارد)).

وأضاف سونغاي: ((قالوا إنهم تعرضوا للضرب، والإذلال، وسوء المعاملة، وما قد يرقى إلى التعذيب. وأكدوا أنه تم عصب أعينهم لفترات طويلة البعض لعدة أيام على التوالي))، بحسب ما أوردت ((فرانس برس)).

وشدد سونغاي على أن إسرائيل يجب أن تضمن معاملة كل شخص محتجز، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، إذ تؤكد هذه الشهادات المعلومات، التي جمعتها ((المفوضية العليا)) بشأن اعتقال الفلسطينيين على نطاق واسع، فيما أفادت ((رويترز))، بأنه لم يتسن التواصل مع المتحدثين باسم الجيش والحكومة الإسرائيلية للتعليق، إلا أن مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قال، في وقت سابق، إن القوات ((تعمل على تفكيك القدرات العسكرية لـ((حماس)))) وإنقاذ الأسرى المحتجزين.

وقال المكتب إن المعتقلين عوملوا، وفقاً للقانون الدولي، وطلب منهم، في كثير من الأحيان تسليم ملابسهم، للتأكد من أنهم لا يحملون أسلحة أو متفجرات.

ورداً على سؤال حول سبب ارتداء بعض المعتقلين المفرج عنهم الحفاضات قال سونغاي: ((لسنا متأكدين تماماً من سبب الإفراج عنهم وهم يرتدون الحفاضات، لكن كانت الصدمة واضحة عليهم عندما التقيتهم)).

وبث التلفزيون الإسرائيلي، ديسمبر الماضي، صوراً لرجال فلسطينيين مجردين إلا من ملابسهم الداخلية في غزة، وأثارت الصور بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي إدانات من مسؤولين فلسطينيين، ومن دول عربية وإسلامية.

وحينها علق المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، على الصور، قائلاً: إنها أظهرت ((رجالاً في سن الخدمة العسكرية، عُثر عليهم في مناطق كان من المفترض أن ينسحب منها المدنيون قبل أسابيع)).

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