غارات كثيفة جنوبي غزة.. واشتباكات على محاور عدة شمالاً

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس، غارات كثيفة على جنوبي قطاع غزة، مركزاً الضربات على مدينة خانيونس، وسط تواتر أنباء حول نشوب خلافات كبيرة في وجهات النظر بين واشنطن وتل أبيب حول قيام دولة فلسطينية، في وقت ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 24762 قتيلاً، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وفي الساعات الأولى من فجر أمس، أفاد شهود عيان لـ«فرانس برس»، بإطلاق نار وغارات جوية في مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، حيث تعتقد إسرائيل أن المدينة هي مركز القيادة الرئيس لحركة «حماس». فيما تتواصل الاشتباكات الموسعة، وسط محاولة الجيش التقدم لعمق المدينة من المحاور الجنوبية والشمالية. وتحدث الهلال الأحمر الفلسطيني عن قصف مدفعي «مكثف» في «محيط» مستشفى الأمل، في وقت أفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل 77 شخصاً وإصابة العشرات بجروح.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن قواته البرية تقدمت تحت غطاء من سلاح الجو والبحرية، من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وأضاف الجيش في بيان، إن قتالاً وعمليات قصف تجري أيضاً في شمال غزة حيث قتلت القوات الجوية والبرية عدداً من المقاتلين الفلسطينيين. فيما أفادت «حماس» بوقوع اشتباكات ميدانية، بين مقاتليها والقوات الإسرائيلية، شمالي القطاع، تحديداً في مخيم جباليا، ومدينة غزة.

تباين أمريكي إسرائيلي

وظهرت إلى العلن مجدداً، أول من أمس، الخلافات العميقة في الرأي بين واشنطن وتل أبيب بشأن فترة ما بعد «حرب غزة»، واحتمالية قيام دولة فلسطينية، الضامن الوحيد لأمن إسرائيل في نظر الولايات المتحدة على المدى الطويل.

ورد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، عندما سئل عن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الخاصة باستحالة قيام دولة فلسطينية، طالما هو (نتانياهو) في منصبه، «واضح أننا نرى الأمور بشكل مختلف».

فالولايات المتحدة، الحليف الرئيس لإسرائيل، والداعم الأساسي لها في حربها على غزة، تكرر من جانبها أن إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة، والاعتراف بها، هو أمر ضروري لتحقيق «أمن حقيقي».

وكان نتانياهو قال إنه «يجب أن تكون لإسرائيل سيطرة أمنية على كامل الأراضي الواقعة غربي نهر الأردن. هذا شرط ضروري يتناقض مع فكرة السيادة (الفلسطينية)»، موضحاً أنه قال ذلك مباشرة للأمريكيين.

وفي رده على تصريحات نتانياهو، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إنه دون قيام دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن أبو ردينة، قوله إن المنطقة برمتها على فوهة بركان، جراء السياسات التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

حصيلة جديدة

في الغضون، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 24762 قتيلاً غالبيتهم من النساء، والفتية، والأطفال، و62108 جرحى، منذ اندلاع «حرب غزة». وأفادت «صحة غزة» في بيان، بأنها سجلت سقوط 142 قتيلاً، و278 جريحاً خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وكتب رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، على إكس، أن «الظروف المعيشية، غير الإنسانية، وسط قلة توافر مياه الشرب، والمراحيض النظيفة، وعدم القدرة على الحفاظ على نظافة المناطق المحيطة بها، ستؤدي إلى انتشار (التهاب الكبد أ) بشكل أكبر».





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