الاتحاد الأوروبي: إسرائيل موّلت «حماس»

أطلق الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، تصريحاً نارياً، أمس، حيث قال إن إسرائيل مولت حركة «حماس» في مسعى لإضعاف السلطة الفلسطينية.

وخلال كلمة أمام جامعة «بلد الوليد» في إسبانيا، اتهم بوريل إسرائيل بـ«إنشاء حركة حماس»، وأكد: «نعم، تم تمويل «حماس» من قبل حكومة إسرائيل في محاولة لإضعاف السلطة الفلسطينية التي تقودها حركة «فتح»».

وأضاف بوريل: «إن حل الدولتين يجب أن يفرض من الخارج، من أجل السلام في المنطقة»، وذلك رداً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي أعلن رفضه التام لقيام دولة فلسطينية.

حل وحيد

ونوه بوريل بأن «الحل الوحيد هو وجود دولتين (فلسطينية، وإسرائيلية) تقتسمان الأراضي التي قاتلوا من أجلها منذ 100 عام»، مفيداً بأن «الكل يقول: الحل في وجود دولتين، باستثناء الحكومة الإسرائيلية». في الأثناء، شدد بوريل على ضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبي متحداً من أجل مواجهة الصراع في الشرق الأوسط، مثلما حدث بالفعل مع أوكرانيا.

ويشهد الاتحاد الأوروبي انقسامات عميقة حول كيفية التعامل مع «حرب غزة»، التي سقط خلالها أكثر من 24 ألف فلسطيني، في حين اقتصرت الجهود الأوروبية حتى الآن على الدعوة إلى هدن إنسانية، حتى تتمكن المساعدات من الدخول إلى القطاع، الذي يشهد دماراً متزايداً.

ووفق مراقبين، لا يوجد إجماع أوروبي على الدعوة إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل، رغم أن المزيد من الأصوات تنضم إلى هذا المسعى، لكن دولاً مثل ألمانيا تعتقد أن هذه الدعوة الفورية يمكن أن تتعارض مع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وانتقد بوريل هذه المواقف، معترفاً أن المجتمع الدولي «تخلى عن واجباته»، واكتفى فقط بـ«الموعظة بشأن حل الدولتين»، لكنه «لم يفعل الكثير لجعل ذلك حقيقة».

وأفاد بوريل بأن «عدد المستوطنات اليوم في الضفة الغربية أصبح 4 أضعاف ما كان عليه قبل 30 عاماً، يوجد هناك نحو 700 ألف مستوطن، والمجتمع الدولي يعتبرها غير قانونية، لكنه لم يفعل شيئاً بشأنها».

وأضاف رئيس الدبلوماسية الأوروبية: «لن نخرج من المأساة التي نعيشها حالياً دون التزام قوي للغاية من المجتمع الدولي. إذا لم نتدخل بقوة، فإن دوامة الكراهية والعنف ستستمر من جيل إلى جيل، سنشهد جنازة بعد جنازة عندما تزدهر بذور الكراهية التي تُزرع اليوم في غزة». جدير بالذكر أن تصريحات بوريل تأتي قبل ساعات قليلة من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، برئاسة بوريل، في بروكسل، لتحليل الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط.

عقوبات

إلى ذلك، قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، إن الأخير أقر، أمس، مجموعة عقوبات على حركة «حماس»، مضيفاً: «إن التدابير الأولى تستهدف 6 أشخاص مشتركين في تمويل الحركة». ووفق «رويترز» أفاد المسؤول الأوروبي، الذي طلب عدم نشر اسمه، بأن «ما نفعله الآن.. وقد تم اليوم، وأعتقد أنه سيعلن خلال الساعات المقبلة.. (هو أننا) أقررنا نظام (عقوبات) مخصصاً لـ«حماس». أدرجنا بالقائمة 6 أشخاص». وتابع المسؤول: إن الأشخاص الستة جميعاً من دول عربية أو أفريقية، وكلهم مشتركون في تمويل «حماس».





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