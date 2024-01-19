شرطة دبي تحصد 320 جائزة تميز عالمية ومحلية خلال 5 سنوات

كشفت شرطة دبي عن حصولها على 320 جائزة تميز عالمية ومحلية خلال 5 سنوات الماضية، مؤكدة حرصها على التميز في مختلف التخصصات الشرطية.

أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي أن شرطة دبي ضمن الدوائر الحكومية التي تسعى دائماً إلى تحقيق الريادة في مشاريعها وخدماتها وبيئتها وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تمثل الأساس في الريادة والتميز بدبي.

وأوضح أن تحفيز الموظفين يُسهم في إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي عبر تنمية قدراتهم وتأهيلهم وتدريبهم للوصول إلى مستويات عالية في مختلف مجالات التميز.

جاء ذلك خلال تفقد معاليه للإدارة العامة للتميز والريادة ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور محمد عبد الله المر مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بالوكالة، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، ونائبه العميد الدكتور صالح الحمراني، والعميد خالد سعيد بن سليمان مدير المكتب التنظيمي للقيادة بالوكالة، وعدد من الضباط.

واطلع معالي الفريق عبد الله خليفة المري، على مؤشرات الأداء والتوجيهات الاستراتيجية وانعكاساتها على المبادرات والمشاريع الاستراتيجية للإدارة العامة للتميز والريادة، حيث بلغت نسبة تحقيق الأهداف 98.6 %، وتنفيذ 475 مشروعاً تحسينياً من عام 2009 إلى العام 2022.

واستمع إلى شرح حول التميز الحكومي في شرطة دبي من خلال عرض جوائز التميز التي حققتها القوة خلال الخمسة أعوام الماضية، حيث بلغت 320 جائزة تميز محلية وعالمية. كما اطلع على مؤشرات مركز استطلاع الرأي، حيث بلغ مؤشر الشعور بالأمان 98.7 % في عام 2023، ومؤشر الثقة بمراكز الشرطة 97.7 % خلال العام الماضي، فيما بلغ مؤشر الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً منفرداً 95% في إمارة دبي خلال العام 2023، مقارنة بـ92.3 في العام 2022. وتعرف على منظومة الترابط الاستراتيجي بين الوحدات التنظيمية مع استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي وارتباطها مع استراتيجية حكومة دبي.

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