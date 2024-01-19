«كهرباء دبي».. بيئة عمل إيجابية تحقق الاستقرار للمرأة العاملة

انسجاماً مع أجندة دبي الاجتماعية 33 الهادفة إلى ضمان الاستقرار الأسري والاجتماعي للإماراتيين، تحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير بيئة عمل محفزة وإيجابية تسهم في الارتقاء بقدرات الموظفات وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والاجتماعية والأسرية للأمهات العاملات وتعزيز سعادتهن، ليكنّ قادرات على مواصلة تحقيق النجاح والتميز والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن وإعداد أجيال المستقبل الواعدة.

وتعتبر الهيئة من أوائل الجهات الحكومية التي أنشأت مراكز لرعاية أطفال الموظفات وفق أرقى المعايير العالمية في التربية الحديثة عبر أنشطة تعليمية وتثقيفية وترفيهية مختلفة تسهم في تنشئة الأطفال تنشئة سليمة.

وتمتلك الهيئة أكبر عدد من مراكز رعاية الأطفال مقارنة بالدوائر الحكومية الأخرى في إمارة دبي، حيث بلغ إجمالي عدد الأطفال المتخرجين من حضانات الهيئة 447 طفلاً حتى نهاية عام 2023.

وأطلقت الهيئة مؤخراً بوابة إلكترونية خاصة بمراكز رعاية الطفل (الحضانات) التابعة لها، بما يتيح لموظفات الهيئة تقديم طلبات تسجيل أطفالهن عبر البوابة، والتعرّف عن كثب على الأنشطة والفعاليات اليومية والخطط الشهرية التي تنظمها مراكز الرعاية الخمسة في كل من مبنى الهيئة الرئيس، ومبنى الهيئة المستدام في القوز، ومباني الهيئة في ورسان، والروية، والحضيبة.

وأكد الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية بهيئة كهرباء ومياه دبي: أن نسبة سعادة موظفات الهيئة عن دور الحضانة بلغت 99 %، ما يعكس رضاهنّ عن المستوى المتقدم للرعاية والتعليم، واطمئنانهن إلى البيئة الآمنة والملائمة للتعليم التي توفرها الهيئة لأبنائهن وفق أعلى المعايير العالمية، لضمان نمو أبناء موظفات الهيئة بشكل صحي وسليم.

يشار إلى أن الهيئة أنشأت أول مركز نموذجي لرعاية الطفل لأبناء الموظفات في مبناها الرئيس في فبراير 2010، ويستوعب المركز 40 طفلاً؛ فيما أنشأت المركز الثاني في المبنى المستدام في منطقة القوز في إبريل 2013، ويستوعب 48 طفلاً؛ أما الحضانة الثالثة ففي مركز ورسان، وتستوعب 102 طفل؛ والرابعة في مركز الروية وتستوعب 68 طفلاً؛ والخامسة في مركز الحضيبة وتستوعب 50 طفلاً.

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