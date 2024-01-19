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مؤسسات صحية تشدد على أهمية التطعيم والفحص المبكر لسرطان عنق الرحم

1/19/2024 7:19:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شددت مؤسسات صحية بالدولة على أهمية التطعيم والفحص المبكر لسرطان عنق الرحم بهدف الوقاية من المرض، حيث يُخصص شهر يناير من كل عام للتوعية بسرطان عنق الرحم لتذكير الفتيات والنساء بأهمية التطعيم والفحص في إطار تعزيز عمليات الوقاية من هذا المرض القاتل.

وأظهرت إحصائيات منظمة الصحة العالمية أن سرطان عنق الرحم يعتبر رابع أكثر السرطانات شيوعاً بين النساء في جميع أنحاء العالم، ويكمن السبب الرئيسي له في العدوى المستمرة بالأنواع عالية الخطورة من فيروس الورم الحليمي البشري، داعية جميع الدول إلى تعزيز عمليات التوعية بأهمية التطعيم والفحص المبكر لسرطان عنق الرحم.

وأوضحت المنظمة أنه خلال عام 2020 تم تسجيل 604 آلاف إصابة جديدة بسرطان عنق الرحم ونحو 342 ألف حالة وفاة نتيجة الإصابة بهذا المرض.

من جانبها أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية ((صحة)) على أهمية التطعيم والفحص المبكر لسرطان عنق الرحم ، لافتة إلى توفير التطعيمات للفئة العمرية من 18 إلى 26 سنة مجاناً لحَمَلة بطاقة ((ثقة)) في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للشركة في ((الرحبة)) و((المفرق)) في أبوظبي، وفي المنطقة الغربية في مستشفيات ((غياثي)) و((المرفأ)) و((السلع)) و((دلما)) و((ليوا)) ومدينة زايد ومركز الظفرة لطب الأسرة، كما يتوفر اللقاح بجميع المراكز الصحية في أبوظبي والعين.

ويُعطى التطعيم للأطفال في المدارس، والكبار حتى سن 45 عاماً وهو العمر الذي تنخفض معه احتمالات تطور السرطان بسبب فيروس الورم الحليمي البشري، ولكن على الرغم من ذلك يجب مواصلة إجراء الفحوصات الدورية.

وأكدت الخدمات العلاجية الخارجية في شركة ((صحة)) أنها تقدم خدمات متخصصة للنساء تشمل الفحوصات الوقائية لسرطان عنق الرحم، إلى جانب توفير رعاية شاملة، بما في ذلك طب الأسرة وخدمات التوليد وأمراض النساء المصممة لدعم النساء من جميع الفئات العمرية وتوفير رعاية استثنائية لهن.

وفي سياق متصل أكد الدكتور أوين هيث، استشاري جراحة الأورام النسائية بمستشفى ((كليفلاند كلينك)) أهمية التطعيم والفحص المبكر لسرطان عنق الرحم بهدف تعزيز عمليات الوقاية من المرض ، خصوصاً وأن احتمالات علاجه عالية للغاية عند تشخيصه مبكراً.

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