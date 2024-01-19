«التوطين»: 11.69 % من وظائف سوق العمل الإماراتي خضراء

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الوظائف الخضراء تشكل 11.69 % من إجمالي وظائف سوق العمل الإماراتي لعام 2023، وتتركز هذه النوعية من الوظائف في 5 قطاعات رئيسة، يستحوذ فيها قطاع التصنيع على الحصة الكبرى من عدد الوظائف الخضراء بنسبة 36 %، يليه قطاع الإنشاءات بنسبة 24 %، ثم قطاع الأنشطة العلمية والمهنية 17 %، بينما يحل قطاع المعلومات والاتصالات في المركز الرابع بنسبة 12.3 %، وقطاع أنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها في المركز الخامس بنسبة 10.62 % من إجمالي الوظائف الخضراء.

ظروف ملائمة

وعملت وزارة الموارد البشرية والتوطين منذ فترة طويلة عبر سياساتها في سوق العمل على خلق بيئة مزدهرة وجاذبة للمواهب من جميع أنحاء العالم، والحفاظ عليها، وتوفير الظروف الملائمة لتفوقها وإبداعها، كما عملت على إعداد تقرير لتقييم وضع الوظائف الخضراء بالدولة ضمن مساعيها لدراسة اتجاهات سوق العمل المستقبلية، ومعالجة الفجوات، واقتراح خطط عمل لبناء مستقبل أكثر استدامة في ظل المتغيرات العالمية وتأثيرات هذا التحول على العمال وسوق العمل.

وحرصت الوزارة على تحقيق توجهات دولة الإمارات بضمان الانتقال العادل للعاملين على أرضها من خلال تحقيق بنية متكاملة للانتقال العادل للعاملين في ظل المتغيرات المناخية، ضمن رؤية شاملة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، وترتكز على التطوير المستمر للمهارات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، ووضع آليات الحماية الاجتماعية المبتكرة والداعمة للتكيف مع المتغيرات المناخية.

تحول

وتحرص دولة الإمارات على تسهيل نمو الوظائف الخضراء، والمساعدة في ضمان اتباع نهج ناجح في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، عبر رفع الوعي العام بالمتطلبات المستقبلية للحفاظ على البيئة، وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، اعتماداً على الابتكار وتوظيف أحدث التكنولوجيات المتاحة وتحقيق نمو اقتصادي جيد، ومن المتوقع أن تسهم استراتيجية الحياد المناخي 2050 في خلق العديد من فرص العمل الجديدة على نطاق واسع، من خلال توقع نحو 200 ألف وظيفة جديدة، بما في ذلك الوظائف المستدامة ذات المهارات العالية عبر القطاعات الفرعية للطاقة الشمسية والبطاريات والهيدروجين، وتقوم استراتيجية الحياد المناخي على أكثر من 25 برنامجاً يغطون ستة قطاعات أساسية، هي الطاقة والصناعة والنقل والبناء والنفايات والزراعة.

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