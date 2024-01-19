مناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي على الأنظمة المستقلة والتقنيات الخبيثة

تنظم مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع معرضي يومكس للأنظمة غير المأهولة وسيمتكس للمحاكاة والتدريب، ويقام المعرضان تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير الجاري.

وقبل انطلاق المعرضين سيقام مؤتمر ((يومكس وسيمتكس 2024)) بعد غد الاثنين تحت عنوان ((الارتقاء إلى آفاق جديدة: تأثير التقنيات الجديدة في عصر الأنظمة غير المأهولة المتطور))، وسيناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على الأنظمة المستقلة، والتقنيات الخبيثة والأمن السيبراني، والجوانب التنظيمية المتعددة.

وسيوفر المؤتمر فرصة استثنائية لقادة الصناعة والتقنيين والمتحمسين للتعامل مع أحدث الابتكارات، وتبادل الأفكار حول القضايا الرئيسية ومناقشة أحدث الأفكار حول كيفية تشكيل التقنيات الجديدة لمستقبل هذا القطاع المهم للغاية والمتنامي.

وسيجتمع صناع القرار والمبتكرون والخبراء من جميع أنحاء العالم لتجربة والتعرف إلى أحدث التكنولوجيات المتقدمة في مجالات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، والذكاء الاصطناعي والروبوتات والطائرات بدون طيار.

وسيشارك الخبراء والمسؤولون الحكوميون والشركات والمتخصصون في الصناعة في مناقشات وحوارات جانبية، إضافة إلى 3 جلسات رئيسية، و4 عروض تقديمية.

وتم التعاون مع مجموعة إيدج كشريك استراتيجي للفعاليات الـ 3 الوحيدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط لدعم قطاعات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار.

ومن أبرز الأنشطة والفعاليات في اليوم الأول إطلاق مسابقة تحدي البرمجة لوزارة الدفاع، المخصصة لمواطني دولة الإمارات، حيث تتيح للمبرمجين فرصة عرض مهاراتهم في البرمجة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز