عمر العلماء يبحث مع قادة عالميين توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمعات

بحث معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مع قادة عالميين في قطاع التكنولوجيا إمكانات الذكاء الاصطناعي، وسبل توظيف حلوله المتقدمة في خدمة تطور المجتمعات حول العالم، وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، في جلسة بعنوان ((توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة العالم))، ضمن أعمال الدورة الـ54 للمنتدى الاقتصادي العالمي التي تعقد في مدينة دافوس السويسرية.

تحدث في الجلسة معالي عمر سلطان العلماء، وبراد سميث، رئيس شركة ((مايكروسوفت))، وإيان بريمر، المؤسس والرئيس لمجموعة أوراسيا، وإيفا مايديل، عضو البرلمان الأوروبي رئيسة لجنة الاتحاد الأوروبي الخاصة المعنية بالذكاء الاصطناعي، وأمانديب سينغ جيل، المبعوث الفني للأمم المتحدة، وأدارتها بيانا جولودريجا، الإعلامية المتخصصة بالشؤون العالمية في شبكة ((سي إن إن)).

وأكد معالي عمر سلطان العلماء أهمية بناء قدرات صناع القرار والقيادات الحكومية في مجالات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتزويدهم بالمهارات الرقمية اللازمة لضمان تطبيقها في مختلف الجهات، وتعزيز الوعي بدورها في تحسين الأداء وتطوير الكفاءة والإنتاجية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات طورت تجربة استثنائية في بناء القدرات وتدريب الكفاءات على تكنولوجيا المستقبل، من خلال برامج الذكاء الاصطناعي، ومبادرات تطوير المهارات، في ترجمة لتوجيهات قيادة الدولة ورؤاها المرتكزة على أن التطور يبدأ بالإنسان وينتهي به.

وقال معاليه إن سر نجاح الحكومات وتعزيز استباقيتها وتنافسيتها العالمية في مختلف المجالات يرتبط بسعيها لمواكبة التطورات التكنولوجية الجديدة، وتصميم الحلول لمواجهتها بدلاً من تجاهلها، والبناء على الآثار الإيجابية والفرص الكبيرة التي من الممكن تحقيقها من خلال تبني هذه الحلول، إلى جانب الحرص على تغيير الصورة النمطية لسلبيات الذكاء الاصطناعي، وبناء فكر متجدد وواعٍ لفرص وتحديات التكنولوجيا المستقبلية.

وأضاف معاليه أن: ((استباقيتنا اليوم في مجال الذكاء الاصطناعي عامل مهم في إرساء أسس مستقبل واعد، لذلك يجب علينا تحديد الحلول الكفيلة بمواجهة التحديات التكنولوجية، وتعزيز التعاون الدولي الهادف لتصميم وتطوير أطر ذكاء اصطناعي مسؤولة وأخلاقية وعادلة)).

وناقشت الجلسة إمكانات الذكاء وقدرته على تحقيق المنافع الإيجابية للعالم وأهمية دراسة مراحل التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان تنظيمها بالوقت الصحيح وكيفية تحقيق التوازن بين الابتكار والاستخدامات المسؤولة لهذه التقنيات، لضمان شمولية الوصول والاستفادة من الفرص في جميع أنحاء العالم.

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