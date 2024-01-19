قادة الأعمال والمؤسسات الخيرية يلتزمون بتسريع العمل المناخي والطبيعة

اجتمع قادة عالميون من مختلف قطاعات الأعمال والسياسات والأعمال الخيرية في جلسة رفيعة المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بعنوان ((من COP28 إلى COP30 تحفيز مشاركة الأعمال التجارية والخيرية في العمل المناخي))، وذلك لمناقشة أفضل السبل لضمان قيام القطاع الخاص بدور فعال في أجندة العمل المناخي.

وجمعت مناقشة المائدة المستديرة، التي استضافها بدر جعفر، الممثل الخاص لـCOP28 للأعمال التجارية والخيرية، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، وبريان موينيهان، رئيس مبادرة الأسواق المستدامة، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا، أصحاب المصلحة الرئيسيين لمناقشة تعزيز المشاركة مع قطاع الأعمال، والعمل الخيري والسلطات والمجتمع المدني، بهدف إقامة مشاركة أكثر تنظيماً وتكاملاً بين مختلف الجهات الفاعلة المطلوبة لتحقيق أهداف ((اتفاق الإمارات))، الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ ((كوب 28)).

وحضر الجلسة أكثر من 50 شخصية من مختلف مجالات الأعمال والسياسات والأعمال الخيرية، بمن فيهم جون كيري، المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة للمناخ، والأمير ألبرت الثاني، أمير موناكو، إضافة إلى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر، وبريان موينيهان، رئيس مبادرة الأسواق المستدامة، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا، والأمير ماكسيميليان فون أوند زو ليختنشتاين، رئيس مجلس إدارة مجموعة LGT، ونصار المبارك، الرئيس التنفيذي لـ((الوصول إلى الميل الأخير))، وأندرو ستير، الرئيس والمدير التنفيذي لصندوق بيزوس للأرض، وفريدريك كيمبي، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي، وديفيد ميليباند، رئيس لجنة الإنقاذ الدولية، وماريا منديلوس، الرئيس التنفيذي لتحالف We Mean Business Coalition، وديزموند كويك، الرئيس التنفيذي تاماسيك تراست، وأنيل سوني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة منظمة الصحة العالمية، وروبرت موريتز، الرئيس العالمي لشركة برايس ووترهاوس كوبرز.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز