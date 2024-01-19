محمد الشرقي: مشاريع النفط والغاز تدعم ركائز النمو الاقتصادي في الفجيرة

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، محمد التندي، مدير مشاريع استراتيجية في ((أدنوك)).

واطلع سموه خلال اللقاء على الخطط الحالية والمستقبلية للشركة، وعدد من المشاريع النوعية التي تعمل عليها في إمارة الفجيرة، وجرت مناقشة مراحل التطور والتشغيل في مشروع أدنوك لتخزين النفط الخام في الإمارة.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة التطور الكبير والمستمر لمشاريع النفط والغاز التي تسهم في دعم ركائز النمو الاقتصادي للإمارة، مشيراً إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمتطلبات إنجازها في جميع مراحلها، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج التنافسية التي تخدم المكانة العالمية للفجيرة في سوق النفط العالمي، وتدعم رؤية الدولة في مسيرة تنميتها الشاملة والمستدامة.

ونوه سموه بالمميزات الجيولوجية والمتنوعة التي تحظى بها إمارة الفجيرة، وفرص استثمارها الأمثل في مختلف الصناعات، مثل تخزين النفط والغاز.

وثمن سموه جهود الشركة خلال السنوات الماضية في إتمام أكبر مشروع لتخزين النفط الخام في العالم في الإمارة، وتحقيق أهدافه وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة. وتقدم محمد التندي بالشكر والتقدير لسمو ولي عهد الفجيرة على دعم ومتابعة سموه لمشاريع الشركة في إمارة الفجيرة. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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