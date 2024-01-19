حاكم رأس الخيمة وولي عهد أبوظبي يحضران أفراح الفلاسي

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، حفل استقبال أقامه جمعة أحمد البواردي الفلاسي، بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة بطي سعيد الكندي الفلاسي.

وأعرب سموهما عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة. كما حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم أمس في فندق إرث في أبوظبي، سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمع من المدعوّين.

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