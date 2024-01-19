حاكم رأس الخيمة وولي عهد أبوظبي يحضران أفراح الفلاسي

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، حفل استقبال أقامه جمعة أحمد البواردي الفلاسي، بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة بطي سعيد الكندي الفلاسي.
وأعرب سموهما عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة. كما حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم أمس في فندق إرث في أبوظبي، سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمع من المدعوّين.
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