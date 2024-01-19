محمد بن راشد يعتمد تعيينات في دوائر حكومة دبي

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجموعة من التعيينات في دوائر حكومة دبي، وأعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن تعيين ‏الدكتور سيف غانم السويدي، مديراً عاماً لمحاكم دبي، وتعيين عائشة عبدالله ميران، مديراً عاماً لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

كما أعلن سموه تعيين ‏محمد عبدالله لنجاوي، مديراً عاماً لهيئة دبي للطيران المدني، و‏تكليف مروان أحمد بن غليطة، بمهام مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، بالإضافة إلى مهام وظيفته الحالية كمدير تنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري.

وتمنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي عبر منصة ((إكس)) للقيادات الجديدة التوفيق في خدمة دبي وأهلها، والحفاظ على ما تم تسجيله من إنجازات خلال الفترة الماضية. حيث دوّن سموه أمس: ((نعلن اليوم اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمجموعة من التعيينات في دوائر حكومة دبي، متمنين للقيادات الجديدة التوفيق في خدمة دبي وأهلها، والحفاظ على ما تم تسجيله من إنجازات خلال الفترة الماضية، وسنتابع عملهم في المرحلة المقبلة لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية والأداء لآفاق جديدة ترتقي لطموحاتنا الكبيرة)).

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