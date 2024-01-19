«إن سي إم للاستثمار» تحصل على ترخيص من «الأوراق المالية»

أعلنت ((إن سي إم للاستثمار)) عن حصولها على ترخيص الفئة الأولى من هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.

وشركة ((إن سي إم للاستثمار)) هي إحدى الشركات المساهمة الرئيسية لصندوق Goldilocks التابع لشركة إشراق للاستثمار.

وقال ناصر المري، الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة في ((إن سي إم للاستثمار)): سعداء جداً بحصول ((إن سي إم للاستثمار)) على ترخيص الفئة الأولى من هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتزامن مع افتتاح مكاتبنا الجديدة في دبي، حيث يعد الترخيص الجديد إنجازاً مهماً يعكس مدى التزام الشركة وفريق العمل بتحقيق أعلى المعايير الصناعية في المنطقة.

وتعد ((إن سي إم للاستثمار)) مجموعة عالمية رائدة في عالم الاستثمار والتداول عبر الإنترنت، تأسست عام 2009 في الكويت، وتباشر مهام أعمالها من خلال كيانات مرخصة ومعتمدة لدى 5 دول (الإمارات والكويت والأردن وتركيا وماليزيا)، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك المجموعة 7 مكاتب منتشرة في العديد من العواصم حول العالم. ويتجاوز عدد موظفي المجموعة نحو 200 موظف من 25 جنسية.

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