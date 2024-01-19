«إن سي إم للاستثمار» تحصل على ترخيص من «الأوراق المالية»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت ((إن سي إم للاستثمار)) عن حصولها على ترخيص الفئة الأولى من هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.
وشركة ((إن سي إم للاستثمار)) هي إحدى الشركات المساهمة الرئيسية لصندوق Goldilocks التابع لشركة إشراق للاستثمار.
وقال ناصر المري، الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة في ((إن سي إم للاستثمار)): سعداء جداً بحصول ((إن سي إم للاستثمار)) على ترخيص الفئة الأولى من هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتزامن مع افتتاح مكاتبنا الجديدة في دبي، حيث يعد الترخيص الجديد إنجازاً مهماً يعكس مدى التزام الشركة وفريق العمل بتحقيق أعلى المعايير الصناعية في المنطقة.
وتعد ((إن سي إم للاستثمار)) مجموعة عالمية رائدة في عالم الاستثمار والتداول عبر الإنترنت، تأسست عام 2009 في الكويت، وتباشر مهام أعمالها من خلال كيانات مرخصة ومعتمدة لدى 5 دول (الإمارات والكويت والأردن وتركيا وماليزيا)، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك المجموعة 7 مكاتب منتشرة في العديد من العواصم حول العالم. ويتجاوز عدد موظفي المجموعة نحو 200 موظف من 25 جنسية.
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