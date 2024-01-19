سلسلة هائلة من المجرات قد تغير النظريات

يبدو الكون، من شرفتنا الكائنة على الأرض، متلألئاً بالنجوم والمجرات. لكن إذا ما ابتعدت نظرتنا، لرأينا مشهداً ملؤه الرتابة في كافة الاتجاهات، ظلام سحيق، تتضاءل فيه المجرات فتستحيل نقاطاً شاحبة، ويبدو الأمر متطابقاً من كل ناحية.

لكن الفرضية التي تقول بتساوي الكون في توزيع المادة وأنه يبدو متطابقاً لأعين الناظرين، في ما يُعرف باسم المبدأ الكوني، صارت محل نزاع. فقد أفصحت طالبة دكتوراه في إنجلترا، الأسبوع الماضي، عن اكتشافها قلادة عملاقة من المجرات، تترامى أطرافها عبر 1.3 مليار سنة ضوئية.

وبذلك، تنضم ما يُطلق عليها ((الحلقة الكبيرة)) من المجرات وعناقيد المجرات، إلى مجموعة آخذة في الاتساع من الهياكل الجبارة التي تتحدى التوقعات العلمية. وإذا ما وضعناها في الاعتبار، بجانب ملاحظات أخرى مربكة، يشير هذا إلى أن النموذج المعياري للكون، الذي يلعب فيه المبدأ الكوني دوراً داعماً، قد لا يكون القول الفصل في كيفية تبلور الكون الذي نعرفه اليوم.

وعلى قدر روعة الاكتشاف في حد ذاته، لكن ضاهته في الإثارة ردود الفعل بين خبراء علم الكونيات.

فقد أخبرتني ألكسيا لوبيز، الطالبة في جامعة سنترال لانكشاير التي اكتشفت الحلقة الكبيرة قائلة: ((الكثيرون متحمسون، لكن أما وأن قلت ذلك، فإنكِ تستقبلين رد الفعل المقاوم هذا في علم الكونيات على نحو لا تلقينه بأي فرع آخر للعلوم)). وتابعت: ((يجب أن تتعلق العلوم الجيدة باختبار افتراضاتنا الأساسية، لكن من الواضح أن هناك أناساً يرغبون دائماً في حماية النموذج المعياري)).

ربما يُعزى هذا إلى عدم وجود سؤال أكثر جوهرية في العلوم من ((كيفية بدء الكون))، وأي شيء يزعزع فهمنا يترك علامة استفهام علمية وفلسفية حول وجودنا في حد ذاته.

وجاء اكتشاف الحلقة الكبيرة، خلال تحليل لوبيز لامتصاص الغاز في الضوء المُقاس من النجوم الزائفة البعيدة، وهي بعض من أكثر الأجسام سطوعاً في الكون. ويرتبط غاز معين وهو شكل من أشكال المغنيسيوم المؤيّن ويُعرف باسم MgII، بمجرات وعناقيد مجريّة. وتقول لوبيز، لدى حديثها عن امتصاص المغنيسيوم: ((إنها سمة واضحة حقاً وقابلة للاكتشاف في أطياف النجم الزائف))، مبيّنة إمكانية أن تتيح هذه الطريقة كشف مجرات بعيدة لا يمكن مشاهدتها لولا ذلك.

ومثلما ستعكس قطعة مفرغة من الورق المقوى صورة ظلية على جسم ذي إضاءة خلفية، ظهرت الحلقة الكبيرة مع امتصاص المغنيسيوم المؤيّن لقدر من الضوء الساطع من النجوم الزائفة خلفها. وإذا ما كانت مرئية من الأرض، لامتد قُطر الحلقة لما يعادل 15 قمراً.

وقدّمت لوبيز اكتشافاتها، التي يشارك فيها روجر كلاوس، زميلها بجامعة سنترال لانكشاير، وجيرارد ويليغر من جامعة لويفيل بولاية كنتاكي، خلال اجتماع للجمعية الفلكية الأمريكية، في نيو أورليانز، الأسبوع الماضي.

وتعمل لوبيز حالياً على كتابة ما توصلت إليه في ورقة علمية، ستخضع لمراجعة أقران ملائمة. واكتشفت لوبيز، في 2021، مجرة هائلة، تُدعى القوس العملاق، بالطريقة ذاتها. ويعتبر منحنى المجرات هذا الذي يأخذ شكل المنجل، أكبر من الحلقة الكبيرة، ويمتد لأكثر من 3 مليارات سنة ضوئية من أولها لآخرها.

وتُعد هذه الأبعاد مهمة، لتخطي حجم المجرتين 1.2 مليار سنة ضوئية، ويُشار إليه أحياناً بمقياس التجانس. وفصّلت لوبيز الأمر، مبينة أن الأمر يتعلق بالمسافة الدنيا التي يجب أن يبدو الكون بأسره متجانساً معها. لكن لم يعد الأمر كذلك حالياً. وتنضم الحلقة الكبرى والقوس العملاق إلى أجسام أخرى مهولة الحجم في مدار النموذج المعياري، بما في ذلك تجمع مجرات الأسوار العظمى.

ويُعد أكبرها، سور هرقل - بورياليس كورونا القطبي العظيم، الذي يبعد عنا 10 مليارات سنة ضوئية ويمتد بطول 10 مليارات سنة ضوئية. لكن هل مقياس التجانس هذا شديد الصِغَر؟ حسبما تشير لوبيز فإنه حتى وإن اتسع، فإنه سيترك لغزاً حول كيفية تكوّن مثل هذه الهياكل المجريّة الشاسعة بهذه السرعة في الكون المبكر.

والمجرات الكبيرة بعيدة الاحتمال، التي يعتقد بعض الباحثين بأنها قد تبرز أمامنا نتيجة مصادفة إحصائية، ليست الانحراف الوحيد عن النموذج المعياري. فهناك انحراف آخر يتمثل في التقلب المفاجئ لقانون هابل، وهو رقم مرتبط بتوسع الكون. ومع ازدياد أوجه الشذوذ هذه، بدأ النموذج المعياري يبدو دون معياري.

لقد تم طرح الأوتار الكونية، التي تعتبر حسب بعض النظريات عيوباً في نسيج الزمان- المكان، باعتبارها أحد الحلول الممكنة. ويمكن اعتبارها ((شقوقاً)) تفتحت أثناء التشكل المبكر للكون، وتكون بذلك شبيهة بالشقوق التي تظهر على الجليد مع تجمد الماء.

ومن شأن هذه العلامات السماح لهذه الغرائبيات، مثل الأسوار المجرية الكبيرة، بالتشكل. وبالنسبة للحلقة الكبيرة، فهي أشبه ما تكون بدوامة يواجه علماء الكونيات صعوبة في تفسيرها.

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