السيارات الكهربائية ليست المستقبل

فكّر في مدينة تعرفها، وحاول تصوّرها بعد خمسة أعوام من اليوم. هل ستكون طرقاتها مليئة بالسيارات الكهربائية، بعضها ذاتي القيادة؟

إذا كان الأمر كذلك، فإن المركبات الكهربائية الحالية ستكون مجرد عثرة في الطريق. تباطأت المبيعات الأمريكية إلى مستويات تقل كثيراً عن المُستهدف الحكومي، فيما توقفت حصة المركبات الكهربائية بالسوق البريطانية عن النمو، وسجلت نسبة سيارات الركاب التي تعمل بالبطاريات في الشوارع الأوروبية 1.2 % في 2022.

نحن نعلم أن بعض المركبات ستحلّ مكان السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي. فمن المقرر أن يحظر الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وولاية كاليفورنيا، بجانب ولايات أمريكية أخرى، مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالوقود أو الديزل بحلول 2035، على أن يبدأ التخلص التدريجي منها في وقت قبل ذلك بكثير.

إذاً، ما الذي سيتحوّل إليه غالبية السائقين؟ هل سيشترون السيارات الكهربائية، لأنها في واقع الأمر نسخة أكثر نظافة مما حظوا به؟ أم سيغيرون وسائل النقل بوجه العموم؟ أراهن على أن السيارات الكهربائية لن تكون هي مركبات المستقبل، في المدن على الأقل، وأعتقد أنها ستواصل الوقوع في مرتبة تلي الدراجات الكهربائية والدراجات النارية الكهربائية ودراجات السكوتر الكهربائية.

الجانب السلبي الأكبر للسيارات الكهربائية في سعرها الحالي، الأعلى 30 % إلى 40 % مقارنة بالسيارات ذات محرك الاحتراق الداخلي. قد يكون ثمن المركبات الكهربائية باهظاً للغاية بحيث للظروف اليومية المتقلبة في شوارع المدن. فوكالة تأجير السيارات ((هيرتز)) تبيع ثلث أسطولها من السيارات الكهربائية، جزئياً بسبب التكاليف المرتفعة للأضرار.

ينبعث من المركبات الكهربائية أيضاً قدر من الكربون خلال دورة حياتها، يفوق أي وسيلة من وسائل النقل الحضري، باستثناء السيارات التي تعمل بالوقود.

ومع ذلك، فهي ما زالت جديرة باهتمام من يعيشون في الضواحي مترامية الأطراف، الذين يقودون لمسافات طويلة يومياً، فيستعيدون ما أنفقوا على هذه السيارات لعدم حاجتهم لشراء الوقود مرة أخرى أبداً. ويجب أن تتحوّل المركبات العامة كثيفة الاستخدام، مثل الحافلات وسيارات الأجرة، إلى مركبات كهربائية أيضاً.

لكن السيارة الكهربائية ليست منطقية بالنسبة لسكان المدن، فقليل منهم من يحتاج إلى القيادة كثيراً. والكيلومترات التي تقطعها السيارات الأوروبية تنخفض منذ 2000. فنحو 57 % من البريطانيين يقودون سياراتهم لأقل من 100 ميل أسبوعياً، بحسب تقديرات ((فيلد دايناميكس)) للاستشارات.

وحتى في أمريكا، يقل ما يقرب من نصف الرحلات التي تقطعها السيارات في أكثر المدن ازدحاماً عن 3 أميال. ويقود الكثير من أهل الحضر سيارات حالياً، لأن لديهم سيارة، ليس إلا. لكنهم سيقللون تكلفة معيشتهم، إن كان بإمكانهم إيجاد طريقة لا تضطرهم إلى إنفاق 50,000 دولار لقاء شراء مركبة كهربائية، أو شراء واحدة فقط بدلاً من سيارتين في بعض الأماكن.

وتواجه المركبات الكهربائية عوائق أخرى، إذ تسحب المدن بساط المساحات من تحت عجلات السيارات. تُجري باريس، حيث أعيش، استفتاءً يوم 4 فبراير، على فرض ضريبة خاصة على مواقف سيارات الدفع الرباعي الأثقل وزناً.

وقد يبدأ رؤساء البلديات، في غضون بضعة أعوام، التعامل مع السيارات ذاتية القيادة. ستكون هذه السيارات أكثر ملاءمة، إذا ما أصبحت أقل سعراً بالنسبة لغالبية السوق، لأن الجميع تقريباً سيُقبلون على شراء واحدة منها.

وثمّة أيضاً مشكلة شحن المركبات. يمكن لقاطني الضواحي المتمتعين بمرائب في منازلهم تركيب منصات شحن، لكن النقص في أجهزة الشحن العامة بشوارع المدينة لم يصبح مشكلة كبيرة بعد، لأن عدداً قليلاً من الناس يقتنون مركبات كهربائية بالفعل. وحتى وإن عثرت على جهاز للشحن، فيمكن لعملية الشحن ذاتها أن تستغرق ساعات.

تجدر الإشارة إلى أمر مهم أيضاً، وهو أن غالبية المركبات الكهربائية حول العالم تصنع في الصين، ما يعني أن الضغوط الغربية الكثيفة لن تجعل الأمور أكثر سهولة بالنسبة لهذه السيارات.

وبالنسبة لسكان المدينة ممن يتخلصون من السيارة التي تعمل بالوقود، فستكون حساباتهم: هل يمكنني شراء دراجة كهربائية أرخص بكثير، وصحية، وبإمكاني شحنها في شقتي، واستخدام سيارة أجرة بجانب التنقل بالدراجة؟ هذا هو الفكر الرائج.

بلغت مبيعات السيارات الأوروبية والأمريكية ذروتها في 2019، وبيع 5.5 ملايين دراجة كهربائية في الاتحاد الأوروبي خلال 2022، مقابل مليوني سيارة كهربائية فقط.

ويستخدم كثير من مالكي السيارات الدراجات حالياً للرحلات القصيرة، حتى إن الدراجات الإلكترونية حققت قفزة للحفاظ على نفسها لتصبح رمزًا للمكانة، حيث تنتج لامبورجيني ومازيراتي نماذج فاخرة، وتقوم بورشه بتطوير محركات الدراجات والبطاريات والبرمجيات.

وأصبحت الدراجات مظهراً حضرياً وثقافياً. أرى ذلك في باريس، حيث تملك أسرة من بين كل 3 أسر سيارة حالياً، ومسارات الدراجات ممتلئة بها حتى في شهر يناير، وتظهر إحصائيات مجلس المدينة أن الدراجات تتحرك في باريس بشكل أسرع من السيارات.

ثم لدينا كل الخيارات الكهربائية الأخرى. تشير ((بلومبرغ)) إلى وجود 280 مليون دراجة نارية ودراجة كهربائية وسكوتر كهربائي ومركبات ذات 3 عجلات كهربائية تجوب شوارع العالم حالياً، مقارنة بـ 20 مليون سيارة كهربائية للركاب فقط. بالنظر 5 سنوات للوراء فقط، يمكننا أن نستنتج أن السيارات الكهربائية إنما صُنِعَت للضواحي الأمريكية وليس لأي مكان آخر تقريباً.

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