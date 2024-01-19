مستثمرون يجمعون المليارات لشراء حصص في شركات التقنية الناشئة

تجمع شركات الاستثمار مليارات الدولارات لشراء حصص في الشركات الناشئة بقطاع التكنولوجيا، المدعومة برأس المال المغامر، بعد أن أجبر الجفاف الطويل في عمليات الاستحواذ والاكتتابات العامة، المستثمرين الأوائل على بيع حصصهم بخصومات.

وأصبحت السوق الثانوية للشركات الناشئة، حيث يشتري ويبيع المستثمرون والموظفون أسهم الشركات الخاصة بعشرات المليارات من الدولارات، مسرحاً لتداولات أكثر أهمية بشكل متزايد، في ظل غياب الطرق التقليدية لتحويل الأسهم إلى أموال، وتباطؤ تمويل الشركات الناشئة.

ويستعد المشترون في هذه السوق لعام حافل، مع تطلع موظفي الشركات الناشئة إلى سبيل لبيع أسهمهم، فيما يحاول المستثمرون إعادة رأس المال إلى داعميهم، أو إعادة توجيهه إلى مكان آخر.

وأعلنت ((لكستنغتون بارتنرز))، المختصة في السوق الثانوية، الأسبوع الماضي، تأسيس صندوق جديد بقيمة 23 مليار دولار لشراء حصص من ((المستثمرين على نطاق واسع)). وكانت ((لكستنغتون)) تهدف في الأساس إلى جمع 15 مليار دولار، لكنها رفعت مستهدفها بسبب الطلب المرتفع، وأفصحت عن أنها كانت ((في المراحل الأولى من فرصة شراء تحدث مرة واحدة في الجيل بالسوق الثانوية))، وقد تدوم أعواماً.

وقال متحدث باسم الصندوق إنه سيشتري أسهماً من صناديق الأسهم الخاصة، وأيضاً استثمار نحو 5 مليارات دولار في الأسواق الثانوية.

وقال رئيس إحدى شركات رأس المال المغامر التي تبلغ قيمتها ملياري دولار، ((إننا نشهد كميات هائلة من المستثمرين الشركاء في الشركات المحدودة الذين يشعرون بالضيق ويحتاجون إلى تخفيف العبء عن رؤوس أموالهم)).

وتابع رئيس الشركة أن الصندوق الأخير لدى ((لكستنغتون))، ((يعكس الطلب الهائل)) من الشركاء محدودي المسؤولية الذين يشعرون أنهم ((أفرطوا في التخصيص)) الموجه لرأس المال الخاص، بما في ذلك الشركات الناشئة.

وتعمل شركات متخصصة أخرى، مثل ((باينغروف كابيتال بارتنرز))، وهي آلية مشتركة أسستها ((بروكفيلد أسيت مانجمنت)) بالاشتراك مع ((سيكويا هريتدج)) و((ستيبستون))، على جمع تمويل بمليارات الدولارات، لاستهداف الأسواق الثانوية لرأس المال المغامر.

كما جمعت شركة ((ستيبستون)) مبلغاً أولياً قدره 1.25 مليار دولار لصندوقها الأحدث، وفقاً لإيداعات لجنة الأوراق المالية والبورصة وتقارير الأرباح، وتستهدف إجمالياً يزيد على ضعف ذلك، حسبما قال شخص مطلع على الصفقة.

وتشير المبالغ الكبيرة من رأس المال الجديد، بحسب مستثمرين، إلى عودة لمستويات التداولات العالية، بعد انخفاضها طيلة عامين.

ونمت السوق الثانوية على نحو هائل على مدار العقد الماضي، مع استثمار مصارف كبرى ومديري أصول وشركات تجارة، في عدد من منصات التداول. وأصبحت هذه صمام تحرير مهماً لموظفي الشركات الناشئة ممن كانوا غير قادرين على الحصول على قيمة أسهمهم، بسبب الافتقار للطروحات العامة الأولية.

وقررت شركات، في العام الماضي، تشمل ((أوبن إيه آي)) و((سبيس إكس)) التابعة لإيلون ماسك، تنظيم بيع أسهم الموظفين من خلال السوق الثانوية.

ونمت السوق الثانوية بشكل كبير خلال العقد الماضي، حيث استثمرت البنوك الكبرى ومديرو الأصول والشركات التجارية في منصات التداول المختلفة. أصبح أيضاً صمام تنفيس بالغ الأهمية للموظفين المبتدئين الذين لم يتمكنوا من تحقيق ربح من أسهمهم بسبب عدم وجود عروض عامة أولية. وفي العام الماضي، قامت شركات تشمل ((أوبن إيه آي)) و((سبيس إكس)) التابعة لإيلون ماسك، بترتيب بيع أسهم الموظفين عبر السوق الثانوية.

وأوضح توم كالاهان، الرئيس التنفيذي لدى ((ناسداك برايفت ماركت)) أن ((المخرج الرئيس لرأس المال المغامر هو الاكتتابات العامة وعمليات الدمج والاستحواذ، ولا يحدث أي من ذلك حالياً))، وأردف: ((هذا يخلق ضغوطاً هائلة، وفرصاً مدهشة للمستثمرين الذين يأتون لشراء شركات بخصومات كبيرة)).

ومع ذلك، ما زالت السوق أقل تنظيماً وأكثر غموضاً، وأقل سيولة بكثير من الأسواق العامة. ووصفها أحد المستثمرين المغامرين بأنها ((سوق فوضوية راكدة يهيمن عليها سماسرة بالهاتف)).

وأعلنت ((كارتا))، وهي شركة برمجيات بقيمة 7.4 مليارات دولار ويدعمها مستثمرون مثل ((غولدمان ساكس)) و((أندريسن هورويتز)) و((سيلفر ليك))، الأسبوع الماضي، أنها ستغلق منصتها للسوق الثانوية التي تركز على العاملين، بعد ادعاءات أنها حاولت التداول على أسهم المستخدمين دون موافقتهم.

ومن المُتوقع انتعاش نشاط الاكتتاب العام في وقت لاحق من العام الجاري، لكن من المرجح أيضاً أنه سيستغرق شهوراً حتى تعود الأحجام إلى طبيعتها.

وتعطلت التداولات الثانوية في 2022، حيث تضررت تقييمات الشركات الناشئة بشدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وقال كالاهان، من ((ناسداك برايفت ماركتس))، إن شركات رأس المال المغامر، في بعض الأوقات خلال العامين المنصرمين، كانت تطلب أسعاراً أعلى بنسبة 30 % من التي كان المشترين المحتملين مستعدين لدفعها.

وقال ماركوس نيو، الرئيس التنفيذي لدى منصة ((إنفستكس)) للتداول، إن فجوات التقييم بدأت تنكمش، بعدما أصبحت شركات رأس المال المغامر ((أكثر معاناة))، ما أدى إلى ازدياد المعروض من الأسهم المعروضة للبيع. رغم ذلك، يرى نيو وكالاهان أن صناديق التحوط والمؤسسات الاستثمارية ظلت حذرة في شراء الأسهم في كافة الشركات الخاصة، باستثناء أكبر الشركات الخاصة وأكثرها شهرة.

ويأمل مستثمرون ومنصات تداول في أن يعوض وصول مستثمرين مختصين في السوق الثانوية وبحوزتهم مليارات الدولارات لينفقوها، كل هذا يعزز أحجام التداول. وقال هانز سويلدنز، أحد المستثمرين في السوق الثانوية ومؤسس ((إندستري فنتشرز))، إن ((القيم ستخضع للتعديل بالخفض هذا الربع في أنحاء السوق. وإذا حدث هذا، فستبدأ أحجام التداول في الارتفاع)).

وأفادت فورج جلوبال، وهي بورصة ثانوية للتداول العام للأسهم المملوكة للقطاع الخاص، بزيادة بأكثر من 50 في المائة على أساس ربع سنوي في أحجام التداول في الربع الثالث من عام 2023، وقال الرئيس التنفيذي كيلي رودريكس لصحيفة فايننشال تايمز، ((هذا الاتجاه سيستمر)). وفي المتوسط، جرت المبيعات الأخيرة للأسهم على ((فورج)) بخصم يُقدر بنحو 50 % على آخر عملية جمع أموال لكل شركة.

وأشار نيو، من ((إنفستكس)) إلى أن الراغبين في مواجهة السوق قبل تعافي السوق الأوسع نطاقاً للاكتتابات العامة، بإمكانهم الحصول على صفقات رائعة. وقال ((نجحنا في تقديم عطاءات منخفضة الثمن لأننا الوحيدين في السوق))، مضيفاً ((أعتقد أن الأشهر القليلة المقبلة ستكون أفضل توقيت للمشترين لهذه الأنواع من الأوراق المالية، مقارنة بنصف العقد الماضي)).

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