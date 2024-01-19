وزارة المالية تنظم منتدى «نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات»

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعقد وزارة المالية الأربعاء المقبل، منتدى ((نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات)) بهدف تطوير أساليب حل النزاعات المالية من خلال استخدام الوسائل البديلة المتعارف عليها دولياً ومحلياً كالتحكيم والوساطة بما يتماشى مع توجيهات الحكومة في تبسيط وتقليص الإجراءات والمتطلبات.
وتسهم هذه الحلول في خفض التكاليف وتعزيز الفعالية والكفاءة والمرونة والحفاظ على علاقات مختلف الأطراف المعنيين وضمان استمرار تعاونهم المستقبلي. ويستعرض المنتدى جهود الإمارات في هذا المجال، حيث تم إصدار تشريعات ترسخ هذه المفاهيم كالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والقانون رقم 11 لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية.
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