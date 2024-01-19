وزارة المالية تنظم منتدى «نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات»

تعقد وزارة المالية الأربعاء المقبل، منتدى ((نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات)) بهدف تطوير أساليب حل النزاعات المالية من خلال استخدام الوسائل البديلة المتعارف عليها دولياً ومحلياً كالتحكيم والوساطة بما يتماشى مع توجيهات الحكومة في تبسيط وتقليص الإجراءات والمتطلبات.

وتسهم هذه الحلول في خفض التكاليف وتعزيز الفعالية والكفاءة والمرونة والحفاظ على علاقات مختلف الأطراف المعنيين وضمان استمرار تعاونهم المستقبلي. ويستعرض المنتدى جهود الإمارات في هذا المجال، حيث تم إصدار تشريعات ترسخ هذه المفاهيم كالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والقانون رقم 11 لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية.

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