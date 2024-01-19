السوق العقاري بالدولة يشهد تطوراً كبيراً بدعم التشريعات المنظمة

أكد مشاركون ومطورون وأصحاب عقارات في معرض ((إيكرس 2024))، أن سوق العقار في الإمارات شهد تطوراً ملحوظاً وانتعاشاً كبيراً خلال العام 2023.

حيث نشطت التداولات والمبايعات في مختلف مناطق الدولة، ما يبشر بمزيد من الازدهار، مرجعين ذلك إلى التشريعات والقوانين المنظمة للمشهد العقاري، وإلى توفر البنية التحتية، ما دفع المستثمرين للاستثمار فيها.

مؤكدين أهمية إقامة المعرض الذي من شأنه أن ينشط البيئة الاستثمارية العقارية بكل مجالاتها في الدولة، كما أنه يمثل نافذة للمطورين لعرض مشاريعهم، ويشكل ملتقى لجميع الأطراف العاملين في السوق العقاري لتبادل الآراء والاقتراحات، ما يؤدي بدوره إلى تطوير مستوى السوق العقاري.

وأكد عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أن معرض ((إيكرس 2024))، شهد إقبالاً مميزاً في يومه الأول، فشهد العديد من المبايعات من مختلف المشاريع المتنوعة التي تم عرضها من مختلف إمارات الدولة، مبيناً أن المعرض نجح في استقطاب قطاع الأعمال في المنطقة.

وأصبح منصة مبتكرة تجمع المشاريع العقارية مع المستثمرين ورجال الأعمال والراغبين بدخول السوق العقاري من المستثمرين الجدد بسبب الحوافز الكبيرة والتسهيلات العديدة وعروض الأسعار المناسبة، والمزايا المختلفة، والمرونة في طرق السداد وآلياته، خصوصاً خلال تلك الدورة.

كما أن الدائرة حاضرة بالمعرض من خلال جناح خاص بها يتضمن تقديم كافة الخدمات الرقمية والواقعية التي تقدمها الدائرة لعملائها، فهو يعد جزءاً من استراتيجية دائرة التسجيل العقاري الهادفة للترويج المثالي للاستثمار في القطاع العقاري في الإمارة، والتعريف بالمزايا والحوافز التي تمتاز بها وتوفرها لقطاع الأعمال والمطورين والمستثمرين العقاريين من مختلف دول العالم.

لافتاً إلى أن الإمارات شهدت طفرة عمرانية في البناء والتشييد، تلبي احتياجات العملاء، بفضل التشريعات والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين.

انتعاش

وأكد الدكتور علي محمد المدير التنفيذي لشركة لاند لينك العقارية بدبي، والذي شارك في الدورة الـ9 من معرض الشارقة العقاري ((إيكرس 2024))، أن المشهد العقاري في الإمارات مبشر، ويشهد انتعاشاً ملحوظاً من خلال المشاريع العقارية العملاقة الجاري إنشاؤها في مختلف المناطق.

وتشهد إقبالاً واسعاً من الباحثين عن سكن اقتصادي مميز ومشيد بطرز عصرية جاذبة، كما أن المعرض أصبح يشكل منصة لترويج المشاريع العقارية، ويساعد في الوصول إلى أكبر عدد من المهتمين بشأن العقار.

وأكد أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لـ((هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير)) (شروق)، أن القطاع العقاري في الدولة شهد نمواً متزايداً وذلك بفضل التشريعات والبنية التحتية التي تميز الإمارات، كما نما ذلك القطاع في الشارقة بنسبة 18 % خلال 2023، كما بلغ حجم التداولات 18 مليار درهم في 2023، وذلك بسبب فتح المجال للتملك، ما ساعد في استقطاب فئة جديدة من المستثمرين، لافتاً إلى أنه تم عرض 3 مشاريع عقارية في ((إيكرس 2024)).

مبانٍ عصرية

وأكد الدكتور يوسف عبدالله الملا الرئيس التنفيذي لشركة (مدائن)، أنه تم إطلاق مشروع مكون من 619 فيلا سكنية، إضافة إلى مجمع اجتماعي بمساحة ألف قدم مربعة والتسليم سيكون في 2027، كما سيتاح للبيع خلال الربع الأول من العام الجاري، كما أنه تم تصميمه بطريقة عصرية، كما أن الأسعار تعد أسعاراً تنافسية، مع خطة سداد تصل إلى 5 سنوات.

مشاريع

وأكد أحمد الأميري مدير عام شركة أساس العقارية، أنه تم عرض العديد من المشاريع التي تنفذها الشركة، منها مشروع الفلاح السكني، وهو عبارة عن أراض تجارية تتراوح مساحاتها ما بين 6 آلاف إلى 30 ألف قدم مربعة، كما يتميز المشروع بموقع متميز، كما أن أسعار الأراضي تتراوح ما بين 295 – 420 درهماً للقدم المربعة، كما أنه تم بيع معظم أراضي المشروع بالكامل في أول أيام المعرض.

من جانبه أكد رجل الأعمال عبدالله بن حامد، أن المعرض يتيح الفرصة للمستثمرين والأفراد الباحثين عن وحدات عقارية تناسبهم في إمارة الشارقة، إلى جانب الاطلاع على المشاريع العقارية التي يجري الترويج لها بالمعرض، وكذلك لمعرفة حقوقهم التي تضمنها لهم التشريعات والقوانين العقارية في إمارة الشارقة، كما أن الإمارات تشهد نهضة شاملة في مجال العقار.

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